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Yerel Bodrum’da deniz ulaşımına hava engeli!
Yerel

Bodrum’da deniz ulaşımına hava engeli!

Yeniakit Publisher
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Bodrum’da deniz ulaşımına hava engeli!

Muğla’nın Bodrum ilçesinde etkili olan sağanak ve kuvvetli rüzgar deniz ulaşımını olumsuz etkiledi.

Bodrum’da sabah saatlerinden itibaren etkisini gösteren yağışlı hava ve saatte 35 kilometreye ulaşan rüzgar, feribot seferlerini durdurdu.

 

Meteoroloji 4’üncü Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi tarafından Muğla ve çevresi için yapılan gök gürültülü sağanak uyarısının ardından bölgede yağışlı hava etkisini gösterdi. Bodrum’da sabah saatlerinden itibaren aralıklarla bölgesel sağanak görülürken, hızı saatte 35 kilometreye ulaşan kuvvetli rüzgar da yaşamı ve deniz ulaşımını olumsuz etkiledi.

 

Hava muhalefeti nedeniyle Bodrum ile Datça ve Bodrum ile İstanköy adası arasında bugün yapılması planlanan karşılıklı feribot seferlerinin iptal edildiği bildirildi.

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