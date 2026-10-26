Mısır'da 20 yıldır kapalıydı! Yerin 14 metre altında müthiş keşif! Mezardan 3 bin 400 yıllık sır çıktı

Gize piramitleri yakınlarında açılan ve tek bir medeniyete adanmış dünyanın en büyük müzesi olan Grand Egyptian Museum ile eş zamanlı olarak ziyarete açılan mezar, ülkeye gelen milyonlarca turistin akınına uğruyor. Firavun III. Amenhotep'in asıl mumyası korunma amacıyla uzun süre önce Kahire'deki Mısır Medeniyeti Ulusal Müzesi'ne taşınmış olsa da, yerin 14 metre altındaki bu eşsiz mezar odası ziyaretçilerine adeta zaman yolculuğu yaptırıyor. Yıllık yüzde 20 büyüme kaydeden Mısır turizmi, III. Amenhotep mezarı gibi kapsamlı restorasyon projeleriyle geçmişin altın çağını günümüzle buluşturmayı sürdürüyor.