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Mısır'da 20 yıldır kapalıydı! Yerin 14 metre altında müthiş keşif! Mezardan 3 bin 400 yıllık sır çıktı

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Mısır'da 20 yıldır kapalıydı! Yerin 14 metre altında müthiş keşif! Mezardan 3 bin 400 yıllık sır çıktı

Yerin 14 metre altındaki mezardan 3 bin 400 yıllık sır çıktı.

#1
Foto - Mısır'da 20 yıldır kapalıydı! Yerin 14 metre altında müthiş keşif! Mezardan 3 bin 400 yıllık sır çıktı

Antik Mısır'ın en kudretli firavunlarından biri olan III. Amenhotep'in 14 metre yer altında yer alan ve tam 20 yıldır kapalı tutulan görkemli mezarı nihayet kapılarını açtı. İşte uzmanların yıllar süren titiz çalışmasıyla gün yüzüne çıkan o gizemli mezara dair detaylar!

#2
Foto - Mısır'da 20 yıldır kapalıydı! Yerin 14 metre altında müthiş keşif! Mezardan 3 bin 400 yıllık sır çıktı

Arkeoloji dünyasını heyecanlandıran ve Mısır'da yer alan firavun mezarı, tarihin tozlu sayfalarını yeniden aralıyor.

#3
Foto - Mısır'da 20 yıldır kapalıydı! Yerin 14 metre altında müthiş keşif! Mezardan 3 bin 400 yıllık sır çıktı

Mısır'ın 18. Hanedanlık döneminde, yaklaşık MÖ 1390 ile 1350 yılları arasında 38 yıl boyunca hüküm süren ve Luxor'daki Memnon Heykelleri gibi muazzam eserler bırakan Firavun III. Amenhotep'in mezarı, 20 yılı aşkın bir sürenin ardından ilk kez ziyaretçilerini ağırlamaya başladı.

#4
Foto - Mısır'da 20 yıldır kapalıydı! Yerin 14 metre altında müthiş keşif! Mezardan 3 bin 400 yıllık sır çıktı

Fransız mühendisler tarafından 1799 yılında Napolyon'un Mısır seferi sırasında konumlandırılan ve 1915'te İngiliz arkeolog Howard Carter tarafından kazılan 3.400 yıllık yapı, uzun yıllar boyunca kapalı tutuluyordu.

#5
Foto - Mısır'da 20 yıldır kapalıydı! Yerin 14 metre altında müthiş keşif! Mezardan 3 bin 400 yıllık sır çıktı

Ziyaretçiler, yerin 14 metre altına inen 36 metrelik sarp bir geçitten geçerek üç bağlantılı odadan oluşan bu devasa mezar kompleksine ulaşıyor.

#6
Foto - Mısır'da 20 yıldır kapalıydı! Yerin 14 metre altında müthiş keşif! Mezardan 3 bin 400 yıllık sır çıktı

Mezar odası yüzyıllar önce soyulmuş ve lahit çalınmış olsa da, geride kalan taş çerçeve ve kapak günümüze kadar sağlam bir şekilde ulaştı.

#7
Foto - Mısır'da 20 yıldır kapalıydı! Yerin 14 metre altında müthiş keşif! Mezardan 3 bin 400 yıllık sır çıktı

Mezarın en çarpıcı yönü, duvarlarını süsleyen canlı ve hala devrini yansıtan rengarenk duvar resimleri. Firavunu tanrıların arasında gösteren kabartmaların yanı sıra, firavunun öbür dünyaya güvenle geçmesini sağlayan "Ölüler Kitabı" metinlerine ait kutsal hiyeroglifler odalarda titizlikle korunuyor.

#8
Foto - Mısır'da 20 yıldır kapalıydı! Yerin 14 metre altında müthiş keşif! Mezardan 3 bin 400 yıllık sır çıktı

Mısır, UNESCO koordinatörlüğünde Mısırlı, Japon ve uluslararası uzmanlardan oluşan ekiplerle 2001 ile 2024 yılları arasında üç aşamalı devasa bir restorasyon yürüttü. Hassas duvar resimleri temizlenerek sağlamlaştırıldı ve firavun ile kraliçe eşi Tiye'nin tasvirleri gün ışığına çıkarıldı.

#9
Foto - Mısır'da 20 yıldır kapalıydı! Yerin 14 metre altında müthiş keşif! Mezardan 3 bin 400 yıllık sır çıktı

Gize piramitleri yakınlarında açılan ve tek bir medeniyete adanmış dünyanın en büyük müzesi olan Grand Egyptian Museum ile eş zamanlı olarak ziyarete açılan mezar, ülkeye gelen milyonlarca turistin akınına uğruyor. Firavun III. Amenhotep'in asıl mumyası korunma amacıyla uzun süre önce Kahire'deki Mısır Medeniyeti Ulusal Müzesi'ne taşınmış olsa da, yerin 14 metre altındaki bu eşsiz mezar odası ziyaretçilerine adeta zaman yolculuğu yaptırıyor. Yıllık yüzde 20 büyüme kaydeden Mısır turizmi, III. Amenhotep mezarı gibi kapsamlı restorasyon projeleriyle geçmişin altın çağını günümüzle buluşturmayı sürdürüyor.

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