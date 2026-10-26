İşte vefa buluşmasının perde arkası! Cumhurbaşkanı Erdoğan ile hocası ne konuştular?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 'Kasımpaşalı Kemal Efendi' olarak bilinen eski Kur’an-ı Kerim hocası Ali Kemal Hut’a yaptığı ziyaretin ayrıntıları gündeme geldi. Abdulkadir Selvi, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile hocası arasında geçen görüşmenin detaylarını köşesinde aktardı.

“Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın dostlarına karşı vefasını zaman zaman hatırlatıyorum. Çünkü Erdoğan vefalı bir lider. Vefasını da her fırsatta gösteriyor” vurgusunu yapan Selvi, şunları yazdı:

Önceki gün İmam Hatip Okulu’nda Kuran-ı Kerim hocası olan “Kasımpaşalı Kemal Efendi”yi ziyaret etti. Adı Ali Kemal Hut Hoca ama “Kemal Efendi” olarak biliniyor. Kemal Efendi de Cumhurbaşkanı Erdoğan da Kasımpaşalı, o nedenle aralarında ayrı bir bağ var. Ama Kemal Efendi’nin Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ilgisi sadece eski öğrencisi olması ya da Kasımpaşalılıkla ilgili değil. Kemal Efendi’nin ilim meclislerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Müslümanlar için büyük bir nimet olduğunu anlattığı söyleniyor. Zaten Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmelerinde de İslam dünyasının içinde bulunduğu durumu konuşmuşlar. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bizi bu günlere getiren önce yüce Allah’ın yardımı, sonra aziz milletimizin desteği, daha sonra da irşat ve ikaz görevlerini layıkıyla yapan gönül dostlarımızın varlığıdır” demişti. Erdoğan’ın hocası Kemal Efendi’nin böyle bir gönül dostu olduğu söyleniyor.