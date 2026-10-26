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Gündem Ümit Kocasakal’ın sözlerine sosyal medyadan tepki yağdı! ‘Eski Türkiye’nin son artıkları’
Gündem

Ümit Kocasakal’ın sözlerine sosyal medyadan tepki yağdı! ‘Eski Türkiye’nin son artıkları’

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

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İstanbul Barosu Başkanı Ümit Kocasakal’ın “Cumhuriyet’e karşı bir kalkışma mevcut” sözleri ve yeni anayasa tartışmasını “darbe girişimi” olarak nitelendirmesi sosyal medyada sert tepkilere neden oldu. “Kumandan” isimli X hesabından yapılan paylaşımda Kocasakal’ın açıklamalarına, “Kafa aynı, değişmez, teklif dahi edilemez” sözleriyle tepki gösterildi.

İstanbul Barosu Başkanı Ümit Kocasakal’ın yaptığı konuşmada yeni anayasa tartışmaları üzerinden kullandığı ifadeler sosyal medyada gündem oldu.

Kocasakal konuşmasında, “Şunu açıkça söyleyeyim, Cumhuriyet'e karşı bir kalkışma mevcut” ifadelerini kullandı.

Yeni anayasa tartışmalarına da değinen Kocasakal, TBMM’nin yeni bir anayasa yapamayacağını ileri sürerek, “Anayasa'nın herhangi bir yerinde, Meclisin yeni anayasa yapabileceğine dair bir hüküm var mı? Yok! O zaman anayasa yapamazsın, bu da bir darbe girişimidir.” dedi.

SOSYAL MEDYADAN KOCASAKAL'A SERT TEPKİ

Kocasakal’ın sözleri sosyal medyada tartışma başlattı. “Kumandan” isimli X hesabından yapılan uzun paylaşımda Kocasakal’a sert eleştiriler yöneltildi.

Paylaşımda, “Eski Türkiye'nin son artıkları bunlar” denilerek geçmişte başörtüsü, imam hatipler ve Kur’an kursları üzerinden yürütülen tartışmalar hatırlatıldı.

Kocasakal’ın yaklaşımının değişmediği belirtilen paylaşımda, “Gördüğümüz gibi kafa aynı, değişmez, teklif dahi edilemez!” ifadeleri kullanıldı.

“DÜNYA YAPAY ZEKÂYI KONUŞUYOR, BİZİM MUHALİFLERİN HALİ ORTADA”

Paylaşımda Türkiye'nin enerjisini yıllarca ideolojik tartışmalara harcadığı eleştirisi yapılarak dünyanın yapay zekâ ve siber teknolojilerde hızla ilerlediğine dikkat çekildi.

Kocasakal’ın bir hukukçu olarak değil siyasi aktör gibi konuştuğu ileri sürülerek, “Kendisi sanki bir adalet sağlayıcı değil de bir siyasi parti başkanı edasıyla bildiğin siyaset kasıyor” denildi.

LGBT TEPKİSİ

“Kumandan” hesabı, İstanbul Barosu Genel Kurulu'nda yaşanan LGBT gösterilerini de hatırlatarak Kocasakal'a tepki gösterdi.

Paylaşımda, Kocasakal’ın Cumhuriyet’e yönelik tehditten söz ederken LGBT gösterileri ve geçmişte adliye koridorlarında yaşanan tartışmalı olaylara aynı tepkiyi göstermediği ileri sürüldü.

“TÜRKİYE'NİN GELDİĞİ NOKTA MI CUMHURİYET'E TEHDİT?”

Sosyal medya paylaşımında Türkiye'nin son yıllarda savunma sanayisinde attığı adımlar ile Suriye, Libya ve Afrika'daki etkinliği de hatırlatıldı.

Türkiye'nin uluslararası alanda etkinliğini artırdığı bir dönemde “Cumhuriyet tehdit altında” söyleminin gerçeklerle bağdaşmadığı belirtilerek Kocasakal’a, “Hadi oradan...” sözleriyle tepki gösterildi.

Kocasakal’ın yeni anayasa tartışmasını “darbe girişimi” olarak nitelendiren sözleri, sosyal medyada hukuk ve siyaset eksenindeki tartışmaları yeniden alevlendirdi.

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İstanbul Barosu’nun yeni başkanı Ümit Kocasakal oldu

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İstanbul Barosu’nun yeni başkanı Ümit Kocasakal oldu

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Yorumlar

Şuayip

Allah bunlara kaşiyacak tırnak vermessin amin

Kapatın bunları!

Bu barolar, odalar ne için var?! Kapatın bu Türkiye düşmanı baroları, odaları, modaları kardeşim. Bunlar bu güne kadar hangi asli görevlerini yerine getirmiş. İşleri güçleri Türkiye düşmanlığı. Kapatın! Parti kurup siyasete atılsınlar! Görelim çaplarını!
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