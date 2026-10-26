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Gündem Süzer Plaza'da 600 milyon euroluk masa itirafı! Şok detaylar: 'Sarıgül' pazarlığında ben de vardım
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Süzer Plaza'da 600 milyon euroluk masa itirafı! Şok detaylar: 'Sarıgül' pazarlığında ben de vardım

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Süzer Plaza'da 600 milyon euroluk masa itirafı! Şok detaylar: 'Sarıgül' pazarlığında ben de vardım

Yeni Parti Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül ve ailesine yönelik yürütülen kara para aklama ve mali usulsüzlük soruşturmasında dikkat çeken yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Tutuklanan Yayla Türk GmbH Yönetim Kurulu Başkanı Zekeriya Yasemin'in, Süzer Plaza'da gerçekleştirildiği belirtilen boşanma protokolü görüşmesine katıldığını kabul ettiği aktarıldı. Gizli tanığın 600 milyon euroluk pazarlık yapıldığı yönündeki beyanına ilişkin Yasemin'in, “Masada para konuşulduğunu ya da ne kadar konuşulduğunu hatırlamıyorum” dediği belirtildi. Yasemin ayrıca Prag'da Sarıgül ve Altınbaş Holding ile ortak villa projesi yaptıklarını ifade etti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen kara para aklama, dolandırıcılık ve mali usulsüzlük soruşturmasında yeni ifadeler dosyaya girdi.

Soruşturma kapsamında tutuklanan Avrupa merkezli Yayla Türk GmbH'nin Yönetim Kurulu Başkanı Zekeriya Yasemin'in savcılık ifadesinde, Sarıgül ve Altınbaş aileleriyle ilişkilerine yönelik dikkat çeken bilgiler verdiği bildirildi.

SÜZER PLAZA'DAKİ MASADA OLDUĞUNU KABUL ETTİ

Dosyadaki gizli tanık beyanında, Emir Sarıgül ile Fatoş Altınbaş'ın boşanma sürecinde Süzer Plaza'da bir görüşme gerçekleştirildiği ve burada Mustafa Sarıgül'e 600 milyon euro verilmesine ilişkin pazarlık yapıldığı ileri sürülmüştü.

Zekeriya Yasemin'in ise söz konusu görüşmenin yapıldığını ve kendisinin de masada bulunduğunu kabul ettiği aktarıldı.

Yasemin'in ifadesinde, “Boşanma protokolü görüşmesinde yer aldım fakat masada para konuşulduğunu ya da ne kadar konuşulduğunu hatırlamıyorum” dediği belirtildi.

Böylece Yasemin, gizli tanığın sözünü ettiği Süzer Plaza'daki görüşmede bulunduğunu doğrularken, 600 milyon euroluk pazarlık iddiasına ilişkin para miktarını doğrulamadı.

PRAG'DAKİ VİLLA PROJESİNİ ANLATTI

Soruşturmadaki bir diğer dikkat çekici ayrıntı ise Çekya'nın başkenti Prag'daki gayrimenkul projesi oldu.

Yasemin'in savcılık sorgusunda, Mustafa Sarıgül ve Altınbaş Holding ile Prag'da ortak bir villa inşaat projesi gerçekleştirdiklerini ifade ettiği bildirildi.

Bu beyanla birlikte soruşturmanın Türkiye dışındaki ticari ve gayrimenkul bağlantıları da inceleme konusu haline geldi.

İFADESİNİN ARDINDAN TUTUKLANDI

Süzer Plaza'daki görüşmede bulunduğunu kabul eden ve Prag'daki villa projesine ilişkin bilgi veren Zekeriya Yasemin, adliyedeki işlemlerinin ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Yasemin, hakimlik tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

GÖZLER SOFU ALTINBAŞ'IN SORGUSUNDA

Dosyadaki gelişmelerin ardından gözaltındaki Altınbaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sofu Altınbaş'ın sorgusu da kritik önem kazandı.

Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin Altınbaş'a Süzer Plaza'daki boşanma protokolü görüşmesini, Prag'daki villa projesini ve şirketler arasındaki para trafiğine ilişkin iddiaları ayrıntılı şekilde sormasının beklendiği aktarıldı.

Soruşturmanın, alınacak yeni ifadeler ve mali incelemeler doğrultusunda genişleyebileceği belirtiliyor.

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