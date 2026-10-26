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Tarım O ilimizde bir ilk yaşandı! “Burada yetişmez” diyenlere 1350 rakımdan cevap
Tarım

O ilimizde bir ilk yaşandı! “Burada yetişmez” diyenlere 1350 rakımdan cevap

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Hakkâri Üniversitesi tarafından Zap Vadisi’nde yürütülen araştırmada; Kırıkdağ köyünde yaklaşık bin 350 rakımda ilk kez yer fıstığı yetiştirildi.

Hakkâri’de tarımsal üretim açısından dikkat çeken bir ilk gerçekleşti. Hakkâri Üniversitesi Gıda, Tarım ve Hayvancılık Araştırma Merkezi bünyesinde yürütülen bilimsel çalışmayla kentte ilk kez yer fıstığı yetiştiriciliğine yönelik adaptasyon araştırması gerçekleştirildi. Doç. Dr. Mehmet Macit Ertuş öncülüğünde, Zap Vadisi'nde bulunan Kırıkdağ köyünde yaklaşık bin 350 rakımda yapılan çalışmada, farklı yer fıstığı çeşitlerinin bölgenin iklim ve toprak şartlarına uyumu araştırıldı.

 

Doğu Akdeniz Tarımsal Araştırma Merkezi'nden temin edilen çeşitler, 20 Mayıs ve 2 Haziran 2026 tarihlerinde iki farklı ekim döneminde toprakla buluşturuldu. Araştırmadan elde edilen ilk veriler, yer fıstığının Hakkâri'de alternatif bir tarım ürünü olarak değerlendirilebileceğini ortaya koydu. Çalışmanın kesin sonuçlarının bilimsel yayının tamamlanmasının ardından açıklanacağı belirtildi.

 

Doç. Dr. Mehmet Macit Ertuş, araştırmayı Hakkâri'ye bağlılığıyla bilinen öğretmen babası Mesut Ertuş'a ithaf etti. Ertuş, çalışmaya katkı sunan tarla sahibi Hamdi Dilbilen'e ve öğrencilere teşekkür etti.

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