Birlik ve bilimin imzası: Türk dünyası Gaziantep'te buluştu

Etkinliğin yalnızca ödül kazanma amacı taşımadığını vurgulayan Tuna, farklı ülkelerden gelen öğrencilerin bir araya gelerek kaynaşmasının ve birlikteliğin güçlendirilmesinin de hedeflendiğini kaydetti. Çocukların insanlığa faydalı projeler geliştirmesini istediklerini dile getiren Tuna, "Birileri çatışma ve savaş için elinden geleni yaparken bizler iyi tarafta olan insanlar olarak insanlığın barışı, selameti ve huzuru için gayret ediyoruz. Bin yıl önce atalarımız bilimde, insanlığın hayatını kolaylaştıracak projelere imza attılarsa bugün de aynı medeniyetin mirasçıları olan çocuklarımız bu yolda gayret göstermeye devam ediyor." diye konuştu.