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Dünya Yunanistan'dan haddi aşan "Ayasofya" çağrısı! UNESCO'ya seslendiler
Dünya

Yunanistan'dan haddi aşan "Ayasofya" çağrısı! UNESCO'ya seslendiler

Yunan Ortodoks Meclisi tarafından yapılan açıklamada, Ayasofya Camii için UNESCO'ya çağrıda bulunan hadsiz Yunanlar, "Bu yapı korunma altına alınmalı." dedi.

Yeniakit Publisher
2022-11-04 22:21:00 - 2022-11-04 22:55:59
Yunanistan'dan haddi aşan "Ayasofya" çağrısı! UNESCO'ya seslendiler

 Yeniakit.com.tr 

Yunan yayın organı Proto Thema, hadsiz bir "Ayasofya" çağrısında bulundu.

Gazete, Yunan Ortodoks Meclisi'nin Ayasofya Camisi'ne ilişkin hazımsızlığını yazdı.

Açılışı yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef aldılar!

Haberde, Yunan Ortodoks Meclisi tarafından yapılan şu açıklama yer aldı:

Ayasofya saygısızca camiye çevrildi. Unesco, bu yapıyı koruma altına almalı.

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