Yunanistan'dan haddi aşan "Ayasofya" çağrısı! UNESCO'ya seslendiler
Yunan Ortodoks Meclisi tarafından yapılan açıklamada, Ayasofya Camii için UNESCO'ya çağrıda bulunan hadsiz Yunanlar, "Bu yapı korunma altına alınmalı." dedi.
Yeniakit.com.tr
Yunan yayın organı Proto Thema, hadsiz bir "Ayasofya" çağrısında bulundu.
Gazete, Yunan Ortodoks Meclisi'nin Ayasofya Camisi'ne ilişkin hazımsızlığını yazdı.
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Haberde, Yunan Ortodoks Meclisi tarafından yapılan şu açıklama yer aldı:
Ayasofya saygısızca camiye çevrildi. Unesco, bu yapıyı koruma altına almalı.