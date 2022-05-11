Yunanistan'a kaçmaya çalışırlarken enselendiler
Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışan 4 FETÖ şüphelisi ile onlara organizatörlük yapan zanlı sınırda yakalandı.
Keşan Emniyet Müdürlüğü TEM Büro Amirliği ve İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin iş birliğiyle düzenlenen operasyonda, şüpheli araç Keşan-Malkara kara yolunda durduruldu.
Araçta yasa dışı yollardan Yunanistan'a kaçma hazırlığı yaptığı belirlenen şüpheliler gözaltına alındı.
Emniyette işlemleri tamamlanan H.G. "göçmen kaçakçılığı", eski öğretmen Y.A "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Eski hakim G.P.C. "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan sevk edildiği hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Eski hakim adayı A.E.U. ve eski öğretmen A.T'nin Edirne Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.