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Eğitim Yüksek İhtisas Üniversitesi 2021 taban puanları, yüzdelik dilimleri ve kontenjan sayıları
Eğitim

Yüksek İhtisas Üniversitesi 2021 taban puanları, yüzdelik dilimleri ve kontenjan sayıları

ÖSYM sınav başvuru tarihini ve sınav tarihini açıkladı. Yapılan açıklama sonrasında üniversite taban puanları, yüzdelikleri ve kontenjan sayıları merak konusu oldu. Peki, Yüksek İhtisas Üniversitesi taban puanı, en düşük yüzdelik, en yüksek yüzdelik ve kontenjan sayıları kaçtır?

Yeniakit Publisher
2021-04-23 22:34:00 -
Yüksek İhtisas Üniversitesi 2021 taban puanları, yüzdelik dilimleri ve kontenjan sayıları

Ankara’da bulunan öğrenciler YKS sınavının yaklaşmasıyla beraber üniversitelerin taban puanlarını ve kontenjan sayılarını araştırıyor. ÖSYM’den yapılan açıklamaya göre, YKS sınavı üç oturum şeklinde düzenlenecek. 2021-YKS 1. Oturum (TYT) 26 Haziran’da, YKS 2. Oturum (AYT) ve YKS 3. Oturum (YDT)27 Haziran’da yapılacak. İşte merak edilen haberin detayları…

Yüksek İhtisas Üniversitesi 4 yıllık taban puanları 2021, yüzdelik dilimleri ve kontenjan sayıları kaçtır?

Yüksek İhtisas Üniversitesi 2 yıllık taban puanları 2021, yüzdelik dilimleri ve kontenjan sayıları kaçtır?

ÖSYM YKS üniversite tercih kılavuzu için tıklayınız…

YKS sınavında kaç soru var ve hangi konular olacak?

TYT sınavında 40 Temel Türkçe, 40 Matematik, 7 fizik, 7 kimya, 6 biyoloji, 5 din kültürü, 5 felsefe, 5 tarih ve 5 coğrafya sorusu sorulacak.

AYT' de 40 matematik, 40 fen bilimleri, 40 Türk Dili Edebiyatı-Sosyal Bilimler 1 ve 40 Sosyal Bilimleri 2 testi karşımıza çıkacak.

YDT sınavında ise 80 yabancı dil sorusu sorulacak.

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