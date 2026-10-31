Tamar Tanrıyar: Sarıgül gidiyor, Abdullah Gül geliyor

Gazeteci Tamar Tanrıyar, yayınladığı videoda Mustafa Sarıgül, Özgür Özel ve 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül üzerinden dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

Tanrıyar, Mustafa Sarıgül hakkındaki fezlekenin TBMM gündemine geleceğini ileri sürerken, dokunulmazlığın kaldırılmasına ilişkin muhtemel bir oylamanın siyasette yeni bir sürecin başlangıcı olabileceğini belirtti.

“ÖZGÜR ÖZEL ADAY OLMAK İSTEMİYOR”

Tanrıyar, Özgür Özel'in cumhurbaşkanı adayı olmak istememesinin arkasında milletvekilliği ve dokunulmazlık hesabı bulunduğunu ileri sürdü.

Özel'in milletvekili olarak kalmak istediğini öne süren Tanrıyar, “O hep milletvekili olarak kalmak istiyor. Dokunulmazlığı olsun istiyor. O yüzden de ‘Ben aday değilim’ diyor” ifadelerini kullandı.

Tanrıyar'ın bu değerlendirmeleri kendi siyasi yorum ve iddialarına dayanırken, söz konusu süreçlerin gerçekleşeceğine ilişkin kesinleşmiş bir karar bulunmuyor.

ABDULLAH GÜL İDDİASI

Tanrıyar'ın açıklamalarındaki en dikkat çekici bölüm ise 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül hakkındaki sözleri oldu.

Muhalefetin tek başına seçim kazanamayacağını düşündüğünü belirten Tanrıyar, farklı siyasi partileri aynı aday etrafında bir araya getirme arayışının yeniden gündeme gelebileceğini öne sürdü.

Tanrıyar, bu noktada geçmişte de ortak adaylığı tartışılan Abdullah Gül'ün isminin yeniden ortaya çıkabileceğini belirterek, “Esas onlara kabul ettirmeyi düşündüğü isim daha önce de düşünülmüştü biliyorsunuz; Abdullah Gül” dedi.

“KENDİSİ BAŞBAKAN OLACAK, HEM DE MİLLETVEKİLİ”

Tanrıyar, öne sürdüğü senaryonun bir diğer ayağında ise parlamenter sisteme dönüş bulunduğunu belirtti.

Abdullah Gül'ün olası adaylığıyla birlikte parlamenter sisteme dönüşün gündeme getirilebileceğini ileri süren Tanrıyar, Özgür Özel'in hesabının da bu sistemde başbakanlık olduğunu öne sürdü.

Tanrıyar sözlerini, “Kendisi başbakan olacak, hem de milletvekili olacak. Ne güzel hayaller bunlar. Hayaller Paris, gerçekler Silivri” ifadeleriyle tamamladı.

Tanrıyar'ın dile getirdiği Abdullah Gül'ün adaylığı, parlamenter sisteme dönüş ve Özgür Özel'in siyasi planlarına ilişkin değerlendirmeler, şu aşamada kendisinin ortaya attığı siyasi senaryo ve iddialardan oluşuyor.