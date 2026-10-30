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Gündem Dünyayı sarsan son dakika hamlesi! Donald Trump canlı yayında duyurdu
Gündem

Dünyayı sarsan son dakika hamlesi! Donald Trump canlı yayında duyurdu

Yeniakit Publisher
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Dünyayı sarsan son dakika hamlesi! Donald Trump canlı yayında duyurdu

ABD Başkanı Donald Trump'tan İran savaşıyla ilgili dünya gündemine oturan açıklama geldi. Trump, savaşın “yakında” sona ereceğini açıklarken, Tahran yönetimine yönelik Washington'ın en kritik şartını da duyurdu.

ABD Başkanı Donald Trump, 3 Kasım'da yapılacak Kongre ara seçimlerine sayılı günler kala Kansas City merkezli KCMO radyosuna konuştu.

İran'la devam eden savaş ve ülkedeki yüksek akaryakıt fiyatlarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Trump, savaşın geleceğine ilişkin dikkat çeken mesajlar verdi.

TRUMP: YAKINDA SONA ERECEK

ABD Başkanı, İran'la savaşın uzun süre devam etmeyeceğini belirterek sürecin “yakında sona ereceğini” söyledi.

Trump, savaşın hangi yöntemle ve hangi takvim çerçevesinde sonlandırılacağına ilişkin ise ayrıntı paylaşmadı.

İRAN'A NÜKLEER ŞARTI

Trump'ın açıklamasındaki en kritik başlıklardan biri İran'ın nükleer programı oldu.

Washington'ın Tahran'dan güvence istediğini belirten Trump, İran'ın hiçbir şekilde nükleer silah sahibi olmayacağı konusunda garanti verilmesi gerektiğini vurguladı.

ABD Başkanı'nın açıklaması, Washington ile Tahran arasındaki olası yeni müzakere sürecinin en önemli şartlarından birinin nükleer program olacağını ortaya koydu.

“İRAN ANLAŞMA YAPMAYI ÇOK İSTİYOR”

İran'ın Washington ile anlaşmaya varmak istediğini belirten Trump, olası anlaşmanın ne zaman ve hangi şartlar altında gerçekleşebileceğine ilişkin ise net bir tarih vermedi.

Trump'ın açıklaması, savaşın sona erdirilmesine yönelik diplomatik temasların yeniden hızlandığı bir dönemde geldi.

Katar'ın da Washington ile Tahran arasında yürütülen diplomatik girişimlerde yeniden devreye girdiği ve Katarlı arabulucuların Tahran'a gittiği bildiriliyor.

PETROL FİYATLARI İÇİN DE MESAJ VERDİ

Trump, İran savaşının sona ermesinin enerji piyasalarına da doğrudan yansıyacağını belirtti.

Savaş bittikten sonra petrol fiyatlarının hızla aşağı geleceğini ifade eden ABD Başkanı, yüksek akaryakıt fiyatlarının da böylece gerileyeceği mesajını verdi.

Trump'ın İran savaşının “yakında” biteceği yönündeki açıklaması, 3 Kasım'daki kritik ara seçimlere sadece birkaç gün kala gelmesi nedeniyle de dikkat çekti.

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