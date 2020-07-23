Yüksek Askeri Şura kararları açıklandı (2)
35 general ve amiralin görev süreleri 1 yıl, 294 albayın görev süreleri ise 2 yıl uzatıldı
ANKARA (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Yüksek Askeri Şura'da (YAŞ) 35 general ve amiralin görev sürelerinin 1 yıl, 294 albayın görev sürelerinin ise 2 yıl uzatımasına karar verildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından onaylanan YAŞ kararlarına göre, 30 Ağustos 2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere görev süresi 1 yıl uzatılan general ve amiraller şöyle :
- Kara Kuvvetleri Komutanlığı
Korgeneraller:
1- Şeref Öngay
2- Osman Erbaş
3- Yavuz Türkgenci
4- Ali Sivri
5- Selçuk Bayraktaroğlu
Tümgeneraller:
1- Erhan Uzun
2- Yılmaz Yıldırım
Tuğgeneraller:
1- Göksel Sevindik
2- Fedai Ünsal
3- İsmail Hakkı Köseali
4- Burhan Aktaş
5- Faruk Yıldırım
6- Ali Ekiyor
7- Barbaros Kasar
8- Oğuz Tozak
9- Hurşit Ağırcan
10- Özgür Nuhut
11- Sadettin Alp Ergin
12- Ahmet Kasa
13- Mücahit Zorlutuna
- Deniz Kuvvetleri Komutanlığı
Tuğamiraller:
1- Yalçın Payal
2- Bülent Turan
3- Mehmet Baybars Küçükatay
4- Gürsel Çaypınar
5- Önder Gürbüz
- Hava Kuvvetleri Komutanlığı
Korgeneraller
1- Ziya Cemal Kadıoğlu
2- İsmail Güneykaya
Tümgeneral
1- Göksel Kahya
Tuğgeneraller
1- Kemal Turan
2- Bülent Tatkan
3- Kadircan Kottaş
4- Yusuf Erge
5- Refik Ölmez
6- Murat Pekşen
7- Ersin Göse
(Sürecek)