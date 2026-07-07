Alzheimer’da ezber bozan keşif: Unutkanlık ilk belirti değilmiş!

Araştırmacılar, Alzheimer benzeri beyin değişiklikleri geliştiren fareler üzerinde çalıştı. Öncelikle hayvanlara doğru seçimi yaptıklarında ödül alacakları öğretildi. Daha sonra ise kurallar değiştirildi. Sağlıklı fareler yeni kuralları kısa sürede öğrenirken, Alzheimer modeli fareler ödül kazandırmamasına rağmen eski seçimi yapmayı sürdürdü. Buna karşın, mekansal hafızalarının normal olduğu görüldü. Bu bulgu, bilişsel esnekliğin hafızadan önce bozulabileceğini gösterdi. Daha ayrıntılı incelemelerde, karar verme süreçlerinde önemli rol oynayan 'medial prefrontal korteks' adlı beyin bölgesinin olağan dışı derecede aktif olduğu belirlendi. Bununla bağlantılı çalışan striatum bölgesinde de anormal aktivite saptandı. Aynı zamanda, normalde öğrenme ve esnek davranışların düzenlenmesine yardımcı olan bazı sinir hücrelerinin aktivitesinin azaldığı görüldü. Bilim insanları uzun zamandır aşırı aktif beyin hücrelerinin, Alzheimer hastalığıyla ilişkilendirilen proteinlerden biri olan amiloid-beta üretimini artırabildiğini biliyor. Ancak amiloid-beta da beyin hücrelerini daha da fazla uyararak, hastalığın ilerlemesini hızlandırabilecek zararlı bir kısır döngü oluşturabiliyor.