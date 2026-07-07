  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Altın madeni felaketi! 15 kişi can verdi İspanya hükümeti şaşkın! Sanchez’in eşine Ankara engeli NATO Zirvesi için geldi, soluğu İstanbul'da aldı Sanchez Ankara’ya “başı dik” geliyor! İspanya’dan NATO’ya yüzde 5 resti! 12 Dev Adam’dan namağlup zafer! Türkiye ikinci tura lider gidiyor 17 Filistinli daha özgürlüğüne kavuştu "İmamoğlu suç örgütü" davasında flaş gelişme 17 yıl sonra bir ilk! Macron'dan Suriye hamlesi Yabancı servisle girişe ceza dönemi! Rusya’dan Apple ID ve Google ID kararı Ekrem İmamoğlu casusluk davasında ara karar açıklandı
Gündem NATO, Trump ve Netanyahu! HÜDA PAR’dan üçlü gönderme
Gündem

NATO, Trump ve Netanyahu! HÜDA PAR’dan üçlü gönderme

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
NATO, Trump ve Netanyahu! HÜDA PAR’dan üçlü gönderme

Hür Dava Partisi (HÜDA PAR), Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü (NATO) heyetlerinin geçiş güzergâhında olan parti binası billboardlarını NATO, ABD Başkanı Donald Trump ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’ya karşı görsellerle donattı.

HÜDA PAR’dan başkent Ankara’da gerçekleştirecek olan 36. NATO Devlet ve Hükûmet Başkanları Zirvesi öncesi dikkat çeken bir gönderme yaptı.

HÜDA PAR, NATO heyetlerinin geçiş güzergâhında olan parti binası billboardlarını NATO, Trump ve Netanyahu’ya karşı görsellerle donattı.

İngilizce ve Türkçe hazırlanan görsellerin ilkinde İsrail bayrağı ve idam ipine dolanmış Filistin keyfîyesi kullanıldı. Görselin üzerinde ise “Ülkemizde savaş suçluları istemiyoruz” yazıldı.

Bir diğer görselde ise ABD Başkanı Trump’ın maskesini takmış katil devlet İsrail’in Başbakanı Netenyahu vardı. Görselin üzerinde ise “NATO: Sahte dostlar, göstermelik ittifak” sözleri yer aldı.

Sosyal medya da hızla yayılan görseller yoğun etkileşim aldı.

Öte yandan HÜDA PAR Gaziantep Milletvekili Milletvekili Şahzade Demir sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Trump'ın gelişini ve NATO'nun politikalarını eleştirerek, ''Filistinli kardeşlerimize yönelik soykırımın ortağı, en büyük paydaşı olan Trump’ın Türkiye’ye gelmesi kanayan yaramıza tuz biber olmuştur. NATO da Trump’ın yaptıklarını meşrulaştırmanın ötesine geçmemiş, Komünizm yerine İslam’ı ve Müslümanları ‘yeni düşman’ konsepti olarak belirlemiş bir Amerikan askeri gücüne dönmüştür. Bu toplantının özellikle henüz yer yer soykırımın devam ettiği bir dönemde yapılıyor olması ülke olarak yaşadığımız büyük bir çelişkidir.'' dedi.

HÜDA PAR Lideri Yapıcıoğlu: Netanyahu’nun Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik sözlerini tel’in ediyorum
HÜDA PAR Lideri Yapıcıoğlu: Netanyahu’nun Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik sözlerini tel’in ediyorum

Gündem

HÜDA PAR Lideri Yapıcıoğlu: Netanyahu’nun Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik sözlerini tel’in ediyorum

HÜDA PAR Milletvekili Dinç: Uyuşturucuyla mücadele seferberliği başlatılmalı
HÜDA PAR Milletvekili Dinç: Uyuşturucuyla mücadele seferberliği başlatılmalı

Gündem

HÜDA PAR Milletvekili Dinç: Uyuşturucuyla mücadele seferberliği başlatılmalı

HÜDA PAR'a salon engeli çıkaran DEM'li belediyenin bahanesi 'yok artık' dedirtti!
HÜDA PAR'a salon engeli çıkaran DEM'li belediyenin bahanesi 'yok artık' dedirtti!

Siyaset

HÜDA PAR'a salon engeli çıkaran DEM'li belediyenin bahanesi 'yok artık' dedirtti!

HÜDA PAR’dan İş Bankası çıkışı: Müslümanların parasıyla kurulan bankada CHP ve faiz niye var!
HÜDA PAR’dan İş Bankası çıkışı: Müslümanların parasıyla kurulan bankada CHP ve faiz niye var!

Gündem

HÜDA PAR’dan İş Bankası çıkışı: Müslümanların parasıyla kurulan bankada CHP ve faiz niye var!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

celil

ÇOK DOĞRU BİR TESBİT , AMERİKANIN BAŞINA GEÇEN CUMHUR BAŞKANLARI SİYONİST PARA BARONLARIN BİR APARATI VE KUKLASIDIR , TRAM DEMEK NETENYAHU DEMEK HİÇ FARK ETMEZ,, Vesselam ,,,
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23