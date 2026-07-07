NATO, Trump ve Netanyahu! HÜDA PAR’dan üçlü gönderme

HÜDA PAR’dan başkent Ankara’da gerçekleştirecek olan 36. NATO Devlet ve Hükûmet Başkanları Zirvesi öncesi dikkat çeken bir gönderme yaptı.

HÜDA PAR, NATO heyetlerinin geçiş güzergâhında olan parti binası billboardlarını NATO, Trump ve Netanyahu’ya karşı görsellerle donattı.

İngilizce ve Türkçe hazırlanan görsellerin ilkinde İsrail bayrağı ve idam ipine dolanmış Filistin keyfîyesi kullanıldı. Görselin üzerinde ise “Ülkemizde savaş suçluları istemiyoruz” yazıldı.

Bir diğer görselde ise ABD Başkanı Trump’ın maskesini takmış katil devlet İsrail’in Başbakanı Netenyahu vardı. Görselin üzerinde ise “NATO: Sahte dostlar, göstermelik ittifak” sözleri yer aldı.

Sosyal medya da hızla yayılan görseller yoğun etkileşim aldı.

Öte yandan HÜDA PAR Gaziantep Milletvekili Milletvekili Şahzade Demir sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Trump'ın gelişini ve NATO'nun politikalarını eleştirerek, ''Filistinli kardeşlerimize yönelik soykırımın ortağı, en büyük paydaşı olan Trump’ın Türkiye’ye gelmesi kanayan yaramıza tuz biber olmuştur. NATO da Trump’ın yaptıklarını meşrulaştırmanın ötesine geçmemiş, Komünizm yerine İslam’ı ve Müslümanları ‘yeni düşman’ konsepti olarak belirlemiş bir Amerikan askeri gücüne dönmüştür. Bu toplantının özellikle henüz yer yer soykırımın devam ettiği bir dönemde yapılıyor olması ülke olarak yaşadığımız büyük bir çelişkidir.'' dedi.