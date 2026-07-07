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Dünya Tüm ülkenin elektriği aynı anda kesildi!
Dünya

Tüm ülkenin elektriği aynı anda kesildi!

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Tüm ülkenin elektriği aynı anda kesildi!

Küba genelinde elektrikler kesildi. Son 24 ayda yaşanan sekizinci büyük kesintinin ardından, elektrik şebekesinin tamamen yeniden devreye alınmasının günler alabileceği bildirildi.

Küba genelinde elektrikler kesildi. Son 24 ayda yaşanan sekizinci büyük kesintinin ardından, elektrik şebekesinin tamamen yeniden devreye alınmasının günler alabileceği bildirildi.

Küba, ülke genelini etkileyen büyük bir elektrik kesintisiyle karşı karşıya kaldı. Devlet Elektrik Birliği (UNE), Ulusal Elektrik Sistemi'nin tamamen çöktüğünü ve kesintinin nedenine ilişkin incelemelerin sürdüğünü açıkladı.

UNE'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Ulusal Elektrik Sistemi'nde tamamen kesinti meydana geldi. Nedeni araştırılıyor. Konuyla ilgili bilgilendirme yapılmaya devam edilecektir." ifadelerine yer verildi.

Yaşanan kesinti, 2026 yılında ülkede görülen üçüncü, son 24 ayda ise sekizinci büyük genel elektrik kesintisi olarak kayıtlara geçti.

Yerel basında yer alan haberlere göre, elektrik sisteminin yeniden devreye alınması günler sürebilir. Süreçte önce belirli bölgelerde elektrik üretimi yeniden başlatılacak, ardından bu bölgeler kademeli olarak birbirine bağlanarak ulusal şebeke yeniden işler hale getirilecek.

 

Uzman tahminlerine göre, Karayip ülkesi Küba'nın günlük enerji ihtiyacını karşılayabilmesi için 100 bin varilin üzerinde petrole ihtiyaç duyuluyor. Bunun yaklaşık 40 bin varili yerli üretimle karşılanırken, geri kalan kısmı ithalat yoluyla temin ediliyor.

ABD'nin ambargosuyla mücadele eden Küba'da, sık sık yaşanan elektrik kesintileri ve temel tüketim ürünlerindeki kıtlık, üretimdeki düşüş, yüksek enflasyon ve hızla değer kaybeden peso nedeniyle halkın yaşamını olumsuz etkilemeye devam ediyor.

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