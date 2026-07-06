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Spor Iğdır FK’da 7 futbolcu gönderildi
Spor

Iğdır FK’da 7 futbolcu gönderildi

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Iğdır FK’da 7 futbolcu gönderildi

1. Lig ekiplerinden Iğdır Futbol Kulübü, 7 futbolcusuyla yolların ayrıldığını resmen duyurdu.

1. Lig ekiplerinden Iğdır FK, yeni sezon öncesi kadro yapılanması kapsamında 7 futbolcuyla yollarını ayırdığını duyurdu.

Yeşil-beyazlı kulübün resmi sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, kaleci Sinan Bolat ile birlikte Fodé Koita, Moryké Fofana, Ali Yaşar, Ryan Mendes, Ahmet Emin Engin ve Gianni Bruno'ya kulübe verdikleri katkılar dolayısıyla teşekkür edildi.

Kulübün paylaşımında, "Bu arma altında ter döken, sahada mücadele eden ve kulübümüzün hikayesine değer katan futbolcularımız Sinan Bolat, Fodé Koita, Moryké Fofana, Ali Yaşar, Ryan Mendes, Ahmet Emin Engin ve Gianni Bruno'ya teşekkür ederiz. Yeşil-beyazlı formamız için verdikleri emeklerden dolayı kendilerine teşekkür ederiz. Yolları açık, başarıları daim olsun. Teşekkürle." ifadelerine yer verildi.

Öte yandan Iğdır FK'nın yeni sezon öncesinde kadro yapılanması doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdürmesi bekleniyor.

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