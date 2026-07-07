Belçika ABD'yi ezdi geçti!

FIFA 2026 Dünya Kupası son 16 turunda Belçika, Beyaz Saray'ın cezalı oyuncu Folarin Balogun için devreye girdiği kriz dolu maçta ev sahibi ABD'yi 4-1 mağlup etti. Seattle Stadyumu'ndaki tarihi hezimetin ardından turnuvanın ortak ev sahiplerinin tamamı turnuvadan elenirken Belçika, çeyrek finalde İspanya ile eşleşti.

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ev sahipliğinde düzenlenen 2026 FIFA Dünya Kupası son 16 turu mücadelesinde Belçika, Seattle Stadyumu'nda karşılaştığı ev sahibi ABD'yi 4-1 yenerek turnuvanın dışına itti.

Beyaz Saray destekli lobi faaliyetlerinin gölgesinde oynanan karşılaşmada kırmızı şeytanlar, üstün bir oyunla çeyrek finale yükselirken, turnuvanın ortak düzenleyicileri Meksika, Kanada ve ABD üçlüsü elendi.

BEYAZ SARAY'DAN GELEN TELEFON, DÜNYA FUTBOLUNU KARIŞTIRDI

Karşılaşmanın hemen öncesinde, geçen çarşamba günü Bosna Hersek ile yapılan son 32 turu müsabakasında doğrudan kırmızı kart gören ABD'li forvet Folarin Balogun'un cezası etrafında küresel bir diplomatik kriz patlak verdi.

ABD Başkanı Donald Trump, Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) Başkanı Gianni Infantino'yu telefonla arayarak kart kararının incelenmesini talep ettiğini Oval Ofis'te gerçekleştirdiği basın toplantısında doğruladı.

Trump, yaptığı açıklamada, "FIFA'dan sadece bir inceleme istedim, bunu yapmak zorundasınız demedim. Pozisyonda kural ihlali bile yoktu, sadece tam hızda koşan iki adamın çarpışmasından ibaretti" sözleriyle kendisini savundu.

UEFA KARARA İSYAN ETTİ: FIFA ÇOK NET BİR KIRMIZI ÇİZGİYİ GEÇTİ

Bu süreçte ABD Futbol Federasyonu boş durmadı ve Trump'ın eski hukuk ekibini görevlendirerek FIFA disiplin yönetmeliğine meydan okudu.

ABD'nin ulusal haklarının çiğnendiğini savunan federasyon, konuyu Spor Tahkim Mahkemesi (CAS) seviyesine taşıma tehdidinde bulundu.

Yoğun siyasi baskıların ardından toplanan FIFA Tahkim Komitesi, Balogun'un tek maçlık cezasını 1 yıl süreyle erteleyerek oyuncunun ilk 11'de sahaya çıkmasına onay verdi.

Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA) Başkanı Aleksander Ceferin'in de FIFA'nın çok net şekilde kırmızı çizgiyi aştığını vurguladı.

UEFA yönetimi, kararı 'anlaşılmaz ve tamamen haksız' olarak tanımlarken, bu adımın yeşil sahadaki dürüstlüğü ve turnuvanın küresel güvenilirliğini zedelediğini paylaştı.

Belçika Kraliyet Futbol Federasyonu da karara resmi olarak itiraz sundu ancak FIFA, Belçika'nın bu dosyada taraf sıfatı taşımadığını belirterek başvuruyu reddetti.

MAÇTA GERGİNLİK ZİRVE YAPTI, POCHETTINO SU ŞİŞELERİNİ TEKMELEDİ

Saha dışındaki bu dev kargaşa, Seattle'da maça başlayan ev sahibi oyuncuların performansına olumsuz yansıdı.

Dağınık bir futbol sergileyen ABD karşısında Belçika, henüz 9. dakikada Charles De Ketelaere'in şık golüyle 1-0 öne geçti.

Pes etmeyen ABD, 31. dakikada Malik Tillman'ın üst üste ikinci müsabakasında da doğrudan serbest vuruştan ağları havalandırmasıyla skoru 1-1 yaptı.

Ancak bu sevinç sadece iki dakika sürdü; 33. dakikada Trossard'ın sol kanattan sıfıra inerek yaptığı ortada De Ketelaere, savunma oyuncusu Tim Ream'i hava topunda mağlup ederek kendisinin ve takımının ikinci golünü attı.

Yaşanan taktiksel çöküş üzerine ABD Teknik Direktörü Mauricio Pochettino, kenarda adeta çılgına dönerek su şişelerini tekmeledi.

KALECİ FREESE'İN HATASI, ABD'NİN SONUNU HAZIRLADI

Mücadelenin ikinci yarısında ev sahibi adına işler tamamen kabusa döndü.

Dakikalar 57'yi gösterdiğinde ABD kalecisi Matt Freese, kalesini terk ederek ileri atılan uzun bir topu uzaklaştırmak istedi ancak meşin yuvarlağın kontrolünü kaybetti.

Araya giren Hans Vanaken, boşta kalan topu rahatça ağlara göndererek durumu 3-1 yaptı.

Maçın duraklama bölümlerinde ise sahneye çıkan tecrübeli golcü Romelu Lukaku, 90+3. dakikada estetik bir vuruşla son sözü söyledi ve tabelayı 4-1 olarak belirledi.

Teknik direktör Rudi Garcia idaresindeki Belçika, bu sonuçla çeyrek finalde İspanya ile eşleşti.

TRUMP'IN MÜDAHALESİ, FUTBOL SEYİRCİSİNİ SOĞUTTU

Saha dışındaki skandallar ve siyasi demeçler, organizasyonun ekonomik boyutunu da vurdu.

TicketData.com bilet analiz platformunun sağladığı verilere göre, 1 Temmuz 2026 tarihinde eşleşmenin kesinleşmesiyle birlikte 3 bin 115 dolara çıkan en ucuz bilet fiyatı, pazar sabahı 1.283 dolara kadar geriledi.

Pazartesi günü saat 13.00 sularında ise en düşük bilet fiyatı 1.508 dolar olarak kayıtlara geçti.

Bu istatistikler, son 3 günlük zaman diliminde bilet fiyatlarında yüzde 27 düzeyinde ciddi bir düşüş yaşandığını ortaya koydu.

Maç öncesi iddialı konuşan Donald Trump, "Eğer bizi yenerlerse hileli olduğunu söylerim" dese de yeşil sahadaki 4-1'lik ağır hezimet ABD'nin kupa macerasına kesin olarak nokta koydu.