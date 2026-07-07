Böyle iğrençlik görülmedi! Aman dikkat, bu sapık trafikte sizin de karşınıza çıkabilir

Megakent İstanbul'da yoğun trafiğin akış gösterdiği bir caddede seyir halinde olan iki sürücü arasında henüz bilinmeyen bir nedenle gerginlik yaşandı. Sözlü tartışmanın büyümesi üzerine aracından inen bir şahıs, sergilediği tuhaf hareketlerle görenlere pes dedirtti.

Cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kayda alınan görüntülerde, beyaz gömlekli şahsın tartıştığı sürücünün aracına doğru yaklaştığı görüldü. Otomobilin kapalı camına yüzünü dayayan adam, sinirli bir ifadeyle cama vurup dil çıkararak tacize başladı.

İĞRENÇLİĞİ BUNUNLA BİTMEDİ

Aracın yanındaki bu tuhaf hareketlerinin ardından kendi otomobiline doğru yönelen şahıs, asıl şok edici eylemini saniyeler sonra gerçekleştirdi. Trafiğin akmaya devam ettiği ve çevrede vatandaşların bulunduğu caddenin ortasında duran maganda, tartıştığı sürücüye dönerek pantolonunu indirdi ve cinsel organını gösterdi.