  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
NATO Zirvesi başlıyor! Bakan Güler'den önemli açıklamalar TRT Spikeri ABD ve FIFA'yı yerin dibine soktu! Bu sözlere beğeni yağdı İstanbullular dikkat! Tam 2 gün boyunca etkili olacak Yolcu otobüsü feci kazaya karıştı: Çok sayıda yaralı var Tüm ülkenin elektriği aynı anda kesildi! Katil Netanyahu İçişleri bakanımız Mustafa Çiftçi'yi hedef aldı! 'Kudüs'e vali olmak istiyor' Belçika ABD'yi ezdi geçti! Trump, Ankara'ya gelmek için yola çıktı! 14 gündür ezan okunmuyor! 7 Temmuz 2026: Günün Ayet ve Hadisi
Aktüel Savunma sanayimize hayran kaldılar! Türkiye'nin yaptıkları örnek teşkil ediyor
Aktüel

Savunma sanayimize hayran kaldılar! Türkiye'nin yaptıkları örnek teşkil ediyor

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Savunma sanayimize hayran kaldılar! Türkiye'nin yaptıkları örnek teşkil ediyor

Ankara'nın ev sahipliği yaptığı NATO zirvesi kapsamında düzenlenen Savunma Sanayii Forumu'nda soruları cevaplayan İzlanda Dışişleri Bakanı Gunnarsdottir, "Türkiye'ye ihtiyacımız var. Türkiye'nin bu sektörde yaptıkları örnek teşkil ediyor." diye konuştu.

Ankara'nın ev sahipliği yaptığı NATO zirvesi kapsamında düzenlenen Savunma Sanayii Forumu'nda soruları cevaplayan İzlanda Dışişleri Bakanı Gunnarsdottir, "Türkiye'ye ihtiyacımız var. Türkiye'nin bu sektörde yaptıkları örnek teşkil ediyor." diye konuştu.

İzlanda Dışişleri Bakanı Thorgerdur Katrin Gunnarsdottir, Türkiye'nin savunma sektöründe sergilediği performansın "örnek" teşkil ettiğini belirtti.

Bakan Gunnarsdottir, Ankara'nın ev sahipliği yaptığı 36.⁠ ⁠NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nin ilk gününde düzenlenen Savunma Sanayii Forumu'nda (NSDIF26), AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Türkiye'ye yeniden gelmekten memnun olduğunu dile getiren Gunnarsdottir, zirve konusunda "iyimser" düşündüğünü belirtti.

NATO zirvesinde güçlü mesajlar verileceğini kaydeden Gunnarsdottir, "Zirve sonucunda, daha birleşmiş ve daha güçlü bir NATO'nun yanı sıra NATO bünyesinde daha güçlü bir Avrupa görmeyi umuyorum." ifadesini kullandı.

Gunnarsdottir, Zirve kapsamında, Ukrayna'ya yönelik çok güçlü ve kararlı bir destek görmeyi umduğunu söyledi.

 

- "Türkiye'nin (savunma sektöründe) yaptıkları örnek teşkil ediyor"

Türkiye'nin gelişen savunma sanayisine ilişkin de Gunnarsdottir, bu kapsamda İzlanda ve diğer NATO müttefikleriyle "büyük işbirliği fırsatlarına" işaret etti.

Daha güçlü bir NATO için daha fazla inovasyona ihtiyaç olduğunu kaydeden Gunnarsdottir, "Türkiye'ye ihtiyacımız var. Türkiye'nin bu sektörde yaptıkları örnek teşkil ediyor." diye konuştu.

Gunnarsdottir, Türkiye ve İzlanda arasında işbirliğini, fırsatları değerlendirmeyi ve takip etmeyi sabırsızlıkla beklediğini dile getirdi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23