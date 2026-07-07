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Aktüel İstanbullular dikkat! Tam 2 gün boyunca etkili olacak
Aktüel

İstanbullular dikkat! Tam 2 gün boyunca etkili olacak

Yeniakit Publisher
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İstanbullular dikkat! Tam 2 gün boyunca etkili olacak

İstanbul’da sıcak hava perşembe ve cuma günü yerini gök gürültülü sağanağa bırakacak. Kentte hava sıcaklığı 28 dereceye düşecek.

İstanbul’da hafta ortasında yaz havasına kısa süreli yağış molası geliyor. Meteoroloji tahminlerine göre megakentte perşembe günü başlayacak gök gürültülü sağanak, cuma günü de etkisini sürdürecek.

 

Yağış Marmara ve Karadeniz’e yayılacak

Yeni sistemin batı bölgelerden yurda giriş yapması bekleniyor. Perşembe günü Marmara genelinde ve Batı Karadeniz’de sağanak görülecek. Cuma günü ise yağışın etki alanı genişleyerek Karadeniz kıyı şeridi boyunca devam edecek. İstanbul’da iki gün boyunca sıcaklığın 28 derece civarında seyretmesi öngörülüyor.

 

Meteoroloji’den sarı kodlu uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün değerlendirmelerine göre yurdun güney, iç ve doğu kesimlerinde bulutlanma artacak. Batı Akdeniz’in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey ve batısı ile Doğu Karadeniz çevresinde aralıklı sağanak bekleniyor.

Hatay kıyıları ile Artvin, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde yağışın yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Erzurum, Kars, Ardahan ve Hatay için sarı kodlu uyarı yapıldı.

 

Kuvvetli rüzgara dikkat

Marmara’nın güneybatısı ile Kuzey Ege’de rüzgarın kuzey yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor. Rüzgar hızının yer yer 40-60 kilometreye ulaşabileceği tahmin ediliyor. İstanbul’da yağışlı hava cumartesi günü etkisini kaybedecek. Hafta sonuyla birlikte kentte gökyüzünün açılması ve sıcaklığın 31 dereceye yükselmesi bekleniyor.

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