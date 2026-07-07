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Gündem NATO Zirvesi başlıyor! Bakan Güler'den önemli açıklamalar
Gündem

NATO Zirvesi başlıyor! Bakan Güler'den önemli açıklamalar

Yeniakit Publisher
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NATO Zirvesi başlıyor! Bakan Güler'den önemli açıklamalar

NATO Zirvesi bugün Ankara'da başlıyor. Zirve öncesi SETA ve MSC ortaklığında düzenlenen "Müttefikler Ankara'da" programında Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler önemli açıklamalar yaptı. Bakan Güler, "Askeri kapasitesi, savunma sanayisi, konumuyla uluslararası güvenlik mimarisinin başat üyelerinden Türkiye'nin dışlanması Avrupa'yı daha güvenli hale getirmeyecektir." dedi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Münih Güvenlik Konferansı (MSC) ve SETA Vakfı işbirliğinde düzenlenen "Müttefikler Ankara'da" programında konuştu.

Bakan Güler'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

İttifak için önemli bir dönemden geçiyoruz.

NATO için önemli noktadayız.

Avrupalı müttefikler sorumluluk üstlenmeli.

Türkiye'nin deneyimi çok önemli.

Askeri kapasitesi, savunma sanayisi, konumuyla uluslararası güvenlik mimarisinin başat üyelerinden Türkiye'nin dışlanması Avrupa'yı daha güvenli hale getirmeyecektir.

Avrupa'nın savunmaya daha güçlü katkı sağlamasını memnuniyetle karşılıyoruz. Ancak bu katkı NATO ile rekabet etmemeli, NATO'yu güçlendirmelidir.

(NATO Ankara Zirvesi) Ankara'dan verilecek mesaj açık olmalıdır. 5'inci maddeye bağlılığımız sarsılmazdır ve siyasi taahhütler güvenilir askeri güçle desteklenecektir.

Detaylar hazırlanıyor...

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