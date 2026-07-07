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Portekiz basını duyurdu! Jorge Jesus'un yeni adresi belli oldu

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Portekiz basını duyurdu! Jorge Jesus'un yeni adresi belli oldu

Portekizli ünlü teknik direktör Jorge Jesus ile ilgili faş bir gelişme yaşandı. Portekiz basını, milli takımın başına geçeceğini duyurdu.

#1
Foto - Portekiz basını duyurdu! Jorge Jesus'un yeni adresi belli oldu

Portekiz Milli Takımı'nda Roberto Martinez, İspanya'ya elendikten sonra görevi bıraktı.

#2
Foto - Portekiz basını duyurdu! Jorge Jesus'un yeni adresi belli oldu

2026 FIFA Dünya Kupası'nda son 16 turunda İspanya'ya elenen Portekiz'de Martinez, düzenlediği basın toplantısında görevinden ayrıldığını açıkladı.

#3
Foto - Portekiz basını duyurdu! Jorge Jesus'un yeni adresi belli oldu

Portekiz basınından A Bola'nın haberine göre, Roberto Martínez'in yerine Jorge Jesus getirilecek. Son olarak Al Nassr'ı çalıştıran ve şu anda boşta bulunan 71 yaşındaki teknik adamın, Portekiz Futbol Federasyonu Başkanı Pedro Proença ile kısa süre içinde sözleşme imzalaması bekleniyor.

#4
Foto - Portekiz basını duyurdu! Jorge Jesus'un yeni adresi belli oldu

Jorge Jesus'un, Portekiz'i 2028 Avrupa Şampiyonası ve 2030 FIFA Dünya Kupası'na hazırlayacağı belirtildi.

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