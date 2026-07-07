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Spor Türk hakemler Avrupa sahnesinde!
Spor

Türk hakemler Avrupa sahnesinde!

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Türk hakemler Avrupa sahnesinde!

Mehmet Türkmen ile Kadir Sağlam, UEFA Şampiyonlar Ligi 1'inci eleme turu karşılaşmalarında düdük çalacak.

FIFA kokartlı Türk hakemler Mehmet Türkmen ve Kadir Sağlam, UEFA tarafından Şampiyonlar Ligi 1'inci eleme turu müsabakalarında görevlendirildi. Mehmet Türkmen, Bosna Hersek temsilcisi FK Borac ile Bulgaristan temsilcisi PFC Levski Sofia arasında bugün Bosna Hersek'in Banja Luka kentindeki Gradski Stadyumu'nda oynanacak ve TSİ 21.30'da başlayacak ilk eleme turu müsabakasını yönetecek. Türkmen'in yardımcılıklarını Bersan Duran ile Bahtiyar Birinci üstlenirken, Ali Yılmaz dördüncü hakem olarak görev yapacak. Karşılaşmanın VAR hakemi İtalya Futbol Federasyonu'ndan Daniele Doveri, AVAR hakemi ise Daniele Paterna olacak.

Kadir Sağlam ise Kuzey Makedonya temsilcisi FC Vardar ile Finlandiya ekibi KuPS Kuopio arasında bugün Üsküp'teki Todor Proeski Ulusal Arena'da TSİ 20.00'de başlayacak UEFA Şampiyonlar Ligi 1'inci eleme turu mücadelesinde düdük çalacak. Sağlam'ın yardımcılıklarını Anıl Usta ile Mehmet Salih Mazlum yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi Ömer Faruk Turtay olurken, VAR görevini Onur Özütoprak, AVAR görevini ise Erkan Engin üstlenecek.

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