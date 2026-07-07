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Gündem Yolcu otobüsü feci kazaya karıştı: Çok sayıda yaralı var
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Yolcu otobüsü feci kazaya karıştı: Çok sayıda yaralı var

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Yolcu otobüsü feci kazaya karıştı: Çok sayıda yaralı var

Kırıkkale'de yolcu otobüsü kontrolden çıkarak kaza yaptı. Meydana gelen kazada 41 kişi yaralandı.

Kırıkkale'de yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 41 kişi yaralandı.

Tekirdağ'dan Kayseri'ye seyreden ve şoförünün kimliği öğrenilemeyen 38 ADF 410 plakalı yolcu otobüsü, Kaman-Ankara kara yolu Karakeçili Devlet Hastanesi yakınında kontrolden çıkarak devrildi.

 

İhbar üzerine, olay yerine AFAD, itfaiye, sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada 3'ü ağır 41 kişi yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

 

Kırıkkale Valisi Hüseyin Engin Sarıibrahim, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "38 yolcu, 2 şoför, 1 muavin toplam 41 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerinden hastanelere sevk edildi. 3 ağır yaralımızın olduğunu değerlendiriyoruz. Sabahın ilk kırağısıyla zemin kayganlaşmış. Yolun kaygan olması nedeniyle yaşanan bir kaza. Tekrar görüyoruz ki yolcu otobüslerimizde bütün yolcularımızın kemerlerini bağlaması gerekiyor." dedi.

 

Yolculara geçmiş olsun dileklerini ileten Sarıibrahim, otobüs şoförünün gözaltına alındığını, kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.

Vali Sarıibrahim, kaza yerinde incelemede bulunarak bilgi aldı.

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