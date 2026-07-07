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Herkes süs zannediyor! Bakın kavanozlardaki örtünün amacı neymiş!

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Herkes süs zannediyor! Bakın kavanozlardaki örtünün amacı neymiş!

Mutfakların vazgeçilmezi olan ve genelde estetik açıdan kullanıldığı düşünülen reçel kavanozlarının üstündeki örtülerin gerçek kullanım amacı çok farklı...

#1
Foto - Herkes süs zannediyor! Bakın kavanozlardaki örtünün amacı neymiş!

Anneannelerimizden bizlere miras kalan ve günümüzde genellikle ev yapımı havası yaratmak için kullanılan o renkli bezlerin altında, reçelleri korumaya yönelik bir neden yatıyor. Modern kapakların henüz icat edilmediği dönemlerde bu bezler, reçelin bozulmasını önleyen bir görev görüyordu.

#2
Foto - Herkes süs zannediyor! Bakın kavanozlardaki örtünün amacı neymiş!

Büyüklerimizin etkili koruma yöntemi Eskiden insanlar reçellerini saklarken önce üzerini balmumu ile kaplıyor, ardından o koruyucu tabakanın tozlanmasını, böceklenmesini veya zarar görmesini önlemek için üzerini sıkıca kumaşla bağlıyorlardı. Günümüzde ise bu kumaşların kullanım amacı evrildi:

#3
Foto - Herkes süs zannediyor! Bakın kavanozlardaki örtünün amacı neymiş!

Günümüzde kumaş örtülerin sağladığı avantajlar Endüstriyel metal kapakların soğuk ve fabrikasyon görüntüsünü gizleyerek kavanoza samimi bir ev yapımı ruhu katıyor. Özellikle güneş veya yapay ışık karşısında meyvelerin renginin solmasını ve besin değerini kaybetmesini engelliyor.

#4
Foto - Herkes süs zannediyor! Bakın kavanozlardaki örtünün amacı neymiş!

Reçelin o mis gibi şeker kokusunun dışarı sızmasını minimuma indirerek, karınca ve sinek gibi davetsiz misafirleri uzak tutuyor. Kapak kenarlarından sızabilecek olası şerbet kalıntılarını emerek, kavanozu her elinize aldığınızda parmaklarınızın yapış yapış olmasını engelliyor./ kaynak: ensonhaber

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