Ekipler seferber oldu! Çanakkale'de ciğerler yanıyor
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın ekipleri alarma geçirdi. Alevleri kontrol altına almak için havadan ve karadan yoğun müdahale sürüyor.
Ayvacık ilçesine bağlı Büyükhusun köyü yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Haber verilmesi üzerine Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı hava ve kara ekipleri bölgeye sevk edildi.
Ekiplerin, yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.