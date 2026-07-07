  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Şam’da patlama! Macron 15 dakika önce o otelden ayrılmıştı Dünyaya insan hakları dersi verdi! Mısır teknik direktörüne helal olsun Bakan Fidan’dan toplantıya saatler kala açıklama! İşte NATO Zirvesi’nin şifreleri İBB'nin yıllardır tamamlayamadığı proje İstanbul’a 244 milyon dolara patladı! Cevap vermek yerine laf salatası yaptı! Tacizle suçlanan Barış Pehlivan boş konuştu NATO, Trump ve Netanyahu! HÜDA PAR’dan üçlü gönderme Böyle iğrençlik görülmedi! Aman dikkat, bu sapık trafikte sizin de karşınıza çıkabilir Yüzlercesi aynı anda görüntülendi! Nemrut’ta kelebek tarlası oluştu NATO Zirvesi başlıyor! Bakan Güler'den önemli açıklamalar TRT Spikeri ABD ve FIFA'yı yerin dibine soktu! Bu sözlere beğeni yağdı
Yerel Ekipler seferber oldu! Çanakkale'de ciğerler yanıyor
Yerel

Ekipler seferber oldu! Çanakkale'de ciğerler yanıyor

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Ekipler seferber oldu! Çanakkale'de ciğerler yanıyor

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın ekipleri alarma geçirdi. Alevleri kontrol altına almak için havadan ve karadan yoğun müdahale sürüyor.

Ayvacık ilçesine bağlı Büyükhusun köyü yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı hava ve kara ekipleri bölgeye sevk edildi.

Ekiplerin, yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Akyaka’da korkutan ev yangını
Akyaka’da korkutan ev yangını

Yerel

Akyaka’da korkutan ev yangını

Yunanistan’da peş peşe yangınlar
Yunanistan’da peş peşe yangınlar

Dünya

Yunanistan’da peş peşe yangınlar

Ruhsat verirken aklınız neredeydi yangın ormanı tehdit ediyor
Ruhsat verirken aklınız neredeydi yangın ormanı tehdit ediyor

Gündem

Ruhsat verirken aklınız neredeydi yangın ormanı tehdit ediyor

İznik'te çöp tesisi yangını ormana sıçradı: Çiftçiler traktörle seferber oldu
İznik'te çöp tesisi yangını ormana sıçradı: Çiftçiler traktörle seferber oldu

Yerel

İznik'te çöp tesisi yangını ormana sıçradı: Çiftçiler traktörle seferber oldu

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23