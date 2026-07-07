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Spor Miguel Crespo, Suud takımına transfer oldu
Spor

Miguel Crespo, Suud takımına transfer oldu

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Miguel Crespo, Suud takımına transfer oldu

Bir dönem Fenerbahçe'de de forma giyen Başakşehirli futbolcu Miguel Crespo, Suudi Arabistan ekibi Al-Khaleej'e transfer oldu.

Kulüpten yapılan açıklamada, son 2 sezonda Başakşehir'de forma giyen 29 yaşındaki orta saha oyuncusu ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Miguel Crespo, RAMS Başakşehir ile geçen sezon tüm kulvarlarda çıktığı 26 maçta 2 gol kaydetti.

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