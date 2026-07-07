Miguel Crespo, Suud takımına transfer oldu
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
Bir dönem Fenerbahçe'de de forma giyen Başakşehirli futbolcu Miguel Crespo, Suudi Arabistan ekibi Al-Khaleej'e transfer oldu.
Kulüpten yapılan açıklamada, son 2 sezonda Başakşehir'de forma giyen 29 yaşındaki orta saha oyuncusu ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Miguel Crespo, RAMS Başakşehir ile geçen sezon tüm kulvarlarda çıktığı 26 maçta 2 gol kaydetti.
Siyaset
Hesabında yüklü para transferleri tespit edilmişti! Veli Ağbaba’nın yeğenine tutuklama talebi