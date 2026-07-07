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Spor TRT Spikeri ABD ve FIFA'yı yerin dibine soktu! Bu sözlere beğeni yağdı
Spor

TRT Spikeri ABD ve FIFA'yı yerin dibine soktu! Bu sözlere beğeni yağdı

Yeniakit Publisher
Seyfullah Maden Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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ABD – Belçika müsabakası Avrupa ülkesinin 4-1’lik galibiyetiyle sonuçlandı. Maç sonunda TRT Spikeri Özkan Öztürk’ün ABD ve FIFA’ya yaptığı göndermeye beğeni yağdı.

Küresel eşkıya ABD’nin Milli Futbol Takımı, son 16 turunda Belçika ile karşı karşıya geldi. Ev sahibi ABD’yi 4-1 yenen Belçika çeyrek finalde İspanya’nın rakibi oldu.

“Sarı Şeytan” Trump’ın FIFA’ya verdiği talimat sonrası kırmızı kart cezası ertelenen ABD’li Balogun da tüm tepkilere rağmen sahadaydı.

Tüm dünyanın takip ettiği mücadeleyi Ürdünlü hakemler Adham Makhadmeh, Mohammad Al Kalaf ve Ahhmad Al Roalle yönetti. Kritik maçı Belçika 9 ve 33'te Ketelaere, 57'de Vanaken, 90+3 Lukaku'nun golleriyle 4-1 kazandı. ABD'nin tek golü ise 31'de Tillman'dan geldi.

 

Tur atlayan Belçika çeyrek finalde İspanya'yla karşı karşıya gelecek. Mücadele 10 Temmuz'da Los Angeles'ta oynanacak.

TRT SPİKERİ BÜYÜK BEĞENİ TOPLADI

Maçı TRT Spikeri Özkan Öztürk anlattı. Bitiş düdüğüyle birlikte Öztürk’ün sarf ettiği cümle maç sonuna damga vurdu. Öztürk, “Ve maç bitti! Son dakikada bir değişiklik olmazsa ABD turnuvaya veda etti” dedi.

 

TRUMP’IN EMRİYLE ERTELENEN CEZA

Son 32 turundaki Bosna Hersek maçında kırmızı kart gören ancak cezası FIFA tarafından ertelenen ve Dünya Kupası'nda krize neden olan ABD’li futbolcu Folarin Balogun da karşılaşmada forma giydi. FIFA, Amerikalı forvet Folarin Balogun'un bir maç cezasını 1 yıl ertelemiş, çıkan tartışmanın ardından ABD Başkanı Trump FIFA Başkanı Gianni Infantino'yu aradığını doğrulamıştı.

 

Trump, “İnceleme talep ettim Çünkü bunun faul olmadığını düşündüm. Bu, birinin birine yumruk atıp yüzüne vurması gibi bir şey değildi” dedi. ABD Başkanı, Balogun'un kırmızı kart gördüğü pozisyonun 'koşan iki oyuncunun tesadüfen birbirine çarpması' olduğunu belirterek, “Spordan gerçekten çok iyi anlarım. O pozisyon faul değildi, kural ihlali bile sayılmazdı” dedi.

Kırmızı kart gören oyuncunun bir sonraki maçta forma giyemeyeceğini de o an öğrendiğini belirten Donald Trump, bunun 'çok büyük bir haksızlık' olduğunu ifade etti.

 

ABD Başkanı, “Ben sadece hissettiklerimi dile getirdim; ona ne yapması gerektiğini söylemedim, söyleyemem de. Zaten kararı onun verdiğine de inanmıyorum; kararı bir kurul verdi ve bence doğru kararı verdiler.” diye konuştu.

ABD Başkanı'nın bu sözleri FIFA'ya doğrudan müdahale edildiğini doğrularken bir anda futbol dünyasında geniş yankı uyandırmıştı. ABD'nin saha dışında doğrudan futbola etki etmesine tepkiler çığ gibi büyürken; gözler Belçika maçına çevrilmişti.

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