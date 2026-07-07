Katil Netanyahu İçişleri bakanımız Mustafa Çiftçi'yi hedef aldı! 'Kudüs'e vali olmak istiyor'
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Katil İsrail'in elebaşı Netanyahu Türkiye'ye yönelik hadsiz açıklamalarda bulundu.
Katil İsrail'in elebaşı Netanyahu Türkiye'ye yönelik hadsiz açıklamalarda bulundu.
İşgalci Netanyahu, "Kudüs’e vali olma hayali kuran bir Türk İçişleri Bakanı var" diyerek Türkiye'yi hedef aldı.
Sosyal medya kullanıcıları ise 'Müslümanların ilk kıblesi Kudüs, ilelebet İslam'ındır ve Siyonist işgalcilerin postallarına terk edilmeyecektir.' diyerek azılı katile tepki gösterdi.