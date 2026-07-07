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Dünya Afganistan İslam Emirliği'nde çocuk felcine karşı aşı tedbiri
Dünya

Afganistan İslam Emirliği'nde çocuk felcine karşı aşı tedbiri

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Afganistan İslam Emirliği'nde çocuk felcine karşı aşı tedbiri

Afganistan'ın bazı bölgelerinde 5 yaşın altındaki çocuklara yönelik çocuk felci aşılama kampanyası başladı.

Afganistan'ın bazı bölgelerinde 5 yaşın altındaki çocuklara yönelik çocuk felci aşılama kampanyası başladı.

Yerel medyaya göre Kandahar şehrinde ve Helmand'ın Laşkar Gah bölgesinde, ayrıca eyaletin diğer ilçelerinde 5 yaşın altındaki çocukları hedef alan bir çocuk felci aşılama kampanyası başlatıldı.

Sağlık yetkilileri, aileleri, çocukları sakat bırakan bu hastalıktan korumak için 5 yaşın altındaki tüm çocukların ağızdan uygulanan çocuk felci aşısını almalarını sağlamaya çağırdı.

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