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Aktüel

Yüksek Askeri Şura kararları açıklandı (1)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplanan Yüksek Askeri Şura'da, 30 general ve amiral kadrosuzluk nedeniyle 30 Ağustos itibarıyla emekliye sevk edildi - YAŞ kararları kapsamında emekliye sevk edilen isimler arasında Orgeneral İsmail Metin Temel ile Korgeneral Zekai Aksakallı da yer aldı

Yeniakit Publisher
2020-07-23 17:19:58 -
Yüksek Askeri Şura kararları açıklandı (1)

ANKARA (AA) - Yüksek Askeri Şura (YAŞ) kararları kapsamında Orgeneral İsmail Metin Temel ile Korgeneral Zekai Aksakallı kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edildi.

YAŞ, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplandı.

Şura kararları kapsamında 30 general ve amiral kadrosuzluk nedeniyle 30 Ağustos itibarıyla emekliye sevk edildi.

Normal bekleme süresini tamamlayarak kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edilen general ve amiraller şöyle:

Kara Kuvvetleri Komutanlığı:

- Korgeneral Zekai Aksakallı

- Tuğgeneral Mehmet Hakan Akyol

- Tuğgeneral Salim Afgün

- Tuğgeneral Ahmet Ömercikli

- Tuğgeneral Ercan İlhan

- Tuğgeneral Aykut Tonbul

- Tuğgeneral Mehmet Özaydın

- Tuğgeneral Şahin Kılıçaslan

- Tuğgeneral Mehmet Salih Akay


Deniz Kuvvetleri Komutanlığı

- Tuğamiral Aydın Eken

- Tuğamiral Levent Kerim Uça


Hava Kuvvetleri Komutanlığı

- Tuğgeneral İbrahim Dülger

- Tuğgeneral Ercan Teke

- Tuğgeneral Hasan Basri Meşe

- Tuğgeneral Alper Ketencioğlu

- Tuğgeneral Ümit Yıldız

Normal bekleme süresini tamamlamadan kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edilen general ve amiraller ise şöyle sıralandı:

Kara Kuvvetleri Komutanlığı

- Orgeneral İsmail Metin Temel

- Tuğgeneral Altan Er

- Tuğgeneral İsmail Şanlı

- Tuğgeneral Mahmut Altun

- Tuğgeneral Mehmet Kip

- Tuğgeneral Aydoğan Budakçı

- Tuğgeneral Hakan Yiğittürk

- Tuğgeneral Ersin Altay

- Tuğgeneral Zafer Yaşar Celep

- Tuğgeneral Nurettin Kutluyuva

- Tuğgeneral İsmail Amanvermez


Deniz Kuvvetleri Komutanlığı

- Tuğamiral İlker Özkan

- Tuğamiral Hakan Ercan


Hava Kuvvetleri Komutanlığı

- Tümgeneral Reha Ufuk Er

(Sürecek)

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