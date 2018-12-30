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YPG'li terörist konuştu: ABD'nin verdiği silahlar...

Terör örgütü YPG'nin Sözcüsü Nuri Mahmud, ABD'nin askeri yardımlarının devam ettiğini ve silahları teslim etme talebinde bulunmadığını söyledi. Terörist ayrıca, Esed rejimiyle anlaşacaklarını dile getirdi.

30 Aralık 2018 Pazar 00:55
YPG'li terörist konuştu: ABD'nin verdiği silahlar...

ABD'nin Suriye'den çekilme kararına rağmen askeri yardımının devam ettiğini belirten terör örgütü YPG'nin Sözcüsü Nuri Mahmud, verilen desteğin niteliği hakkında detay vermedi.

ABD silahları geri istemedi

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nden (IKBY) yayın yapan NRT'ye konuşan Mahmud, ABD'den verilen silahların geri verilmesi yönünde herhangi bir talep almadıklarını belirtti.

"Suriye hükümetiyle anlaşmalar yapacağız"

"Demokratik Suriye Meclisi tarafından verilen siyasi kararlara bağlıyız. Eğer Demokratik Suriye Güçleri'nin (DSG) tüm bileşenlerini korumaya yarıyorsa, Suriye hükümetiyle anlaşmalar yapacağız" diyen Mahmud, dış güçlerden ziyade kendilerine güvendiklerini ve halkın çıkarında olan herhangi bir ittifak ve dostluğa hazır olduklarını söyledi.

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Haber Tarihi: 30 Aralık 2018 Pazar 00:56
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