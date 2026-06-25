Türkiye’den dost ülkeye anında şefkat eli! Bakan Hakan Fidan telefona sarıldı: Yaraları birlikte saracağız!
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Güney Amerika ülkesi Venezuela'da peş peşe meydana gelen feci deprem felaketlerinin ardından, Türkiye her zamanki gibi mazlumun ve dostlarının yanında olduğunu gösteren ilk ülke oldu. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, yaşanan korkunç deprem felaketi ve ülkede ortaya çıkan acil ihtiyaç durumunu ele almak üzere Venezuela Dışişleri Bakanı Yvan Gil ile çok kritik bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Venezuela Dışişleri Bakanı Yvan Gil ile yaşanan deprem felaketine ve ihtiyaç duyulan yardıma dair telefonda görüştü.
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Fidan, Venezuelalı mevkidaşı Gil ile telefonda konuştu.
Bakan Fidan, yaşanan deprem felaketi ve ihtiyaç duyulan yardım konusunda Gil'den bilgi aldı. Türk halkının geçmiş olsun dileklerini ileten Fidan, Türkiye'nin yardım sağlamayı sürdüreceğini belirtti.
VENEZUELA'DA 7,2 VE 7,5 BÜYÜKLÜĞÜNDE İKİ DEPREM MEYDANA GELDİ
ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), Venezuela'da 39 saniye arayla 7,2 ve 7,5 büyüklüğünde iki deprem olduğunu bildirdi.
USGS, Venezuela'da, Yaracuy eyaletine bağlı Yumare kentinin 23 kilometre güneydoğusunda 7,5, aynı eyalete bağlı San Felipe kentinin 24 kilometre kuzeydoğusunda ise 7,2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.
Depremin derinliğinin Yumare'de 10, San Felipe'deki ise 21,9 kilometre olduğu bilgisi paylaşıldı.