Türkiye’den dost ülkeye anında şefkat eli! Bakan Hakan Fidan telefona sarıldı: Yaraları birlikte saracağız!

Güney Amerika ülkesi Venezuela'da peş peşe meydana gelen feci deprem felaketlerinin ardından, Türkiye her zamanki gibi mazlumun ve dostlarının yanında olduğunu gösteren ilk ülke oldu. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, yaşanan korkunç deprem felaketi ve ülkede ortaya çıkan acil ihtiyaç durumunu ele almak üzere Venezuela Dışişleri Bakanı Yvan Gil ile çok kritik bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.