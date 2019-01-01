YPG ne yapacağını şaşırdı!

YPG'nin sözde Sözcüsü Nuri Mahmud, ABD'nin bölgeden çekilmesine ilişkin yaptığı açıklamada, "Suriye ordusunun görevi TSK'yı durdurmaktır" dedi.

Nuri Mahmud yaptığı açıklamada, "Suriye ordusunu Suriye’nin anayasal ordusu olarak görüyoruz. Geçmiş dönemde YPG savaşçılarımızı Menbic’den çektik, daha sonra danışmanlarımızı da çektik. Bugün de bölge Türkiye’nin tehdidi altındadır. Suriye ordusu yasal ve uluslararası ölçülere çerçevesinde görevini yerine getirmeli. Edindiğimiz bilgilere göre, Türkiye- Fırat Kalkanı ile Menbic arasındaki bazı noktalara girmeye hazırlanıyor. Suriye ordusu da bazı noktarlara girmiş durumda." dedi.