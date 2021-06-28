Yolların yapımı için çalışmalar başlıyor

Mazıdağı Belediyesi tarafından ilçe merkezinde 37 bin metrekare kilitli parke taşı ile 5 bin metrekare andezit kaldırım taşı döşemesi yapımı için çalışmalara başlandı.

Kaymakam/Belediye Başkan Vekili Muhsin Duran Kalkan, “Kısa süre içerisinde yaptığımız çalışmalarla yaşanılabilir bir kent olma yolunda ilçemizde önemli çalışmalar gerçekleştirdik” dedi. Kalkan, “Hali hazırda çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu kapsamda doğalgaz nedeniyle ilçe merkezinde bozulan yollarımızı onarmak adına ihale gerçekleştirdik. 37 bin metrekare kilitli parke taşı ile 5 bin metrekare andezit taşı döşeme çalışmasına başlıyoruz. Şu an da mevcut parke taşlarının söküm işlemi gerçekleşiyor” açıklamasında bulundu. Öte yandan Mazıdağı’na bağlı kırsal 22 mahallede ve ilçe merkezinde muhtelif cadde ve sokaklarda yapımına başlanılan kilitli parke taşı döşeme çalışması da sürüyor.

Tarlacık, Kemerli, Gürgöze, Arıköy, Evciler, Yağmur, Ömürlü, Yeşilköy ve Meşeli mahallelerinde kilitli parke taşı döşeme çalışmaları tamamlandı. Sağmal ve Atalar mahallelerinde ise çalışmalar sürüyor.

Kaymakam/Belediye Başkan Vekili Muhsin Duran Kalkan, çalışmalar hakkında şunları söyledi: “22 kırsal Mahallemizde ve ilçe merkezinde muhtelif cadde ve sokaklarda toplamda 56 bin metrekare kilitli parke taşı ve bordür döşeme çalışmamız sürüyor. Yapılan çalışma ile mahallelerimiz modern bir görünüme kavuşacak. Amacımız mahallelerimizi yazın toz ve topraktan, kışın ise çamurdan etkilenmemesini sağlamaktır. Bunun için çalışmalarımızı başlattık ve büyük bir özveriyle sürdürüyoruz. Kaymakamlık ve Belediye olarak vatandaşlarımıza en iyi hizmeti sunmak adına çalışmalarımıza devam edeceğiz.”

Belediye hizmet binası yenileniyor

Vatandaşlara daha iyi hizmet sunabilmek adına Mazıdağı Belediyesi Hizmet Binası yenileniyor. Çalışma kapsamında dış cephesi doğal taşlarla kaplanacak olan hizmet binası, yeni bir görünüme kavuşturulacak. Ayrıca yapılacak olan ışıklandırma sistemiyle de belediye hizmet binamıza görsel açıdan estetik bir görünüm kazandırılmış olacak.

Mazıdağı’na yeni spor tesisi ve rekreasyon alanı kazandırılıyor

Modern bir ilçe hayali ile yola çıkan Kaymakam/Belediye Başkan Vekili Muhsin Duran Kalkan, gerçekleştirdiği projeler ile ilçeye yenilikler kazandırıyor. Vatandaşların doğa ile iç içe vakit geçirebilecekleri mesire alanına bir yenisi daha ekleniyor. Mazıdağı Belediyesi tarafından Gündoğan Mahallesi 497 ada 7 nolu parsel üzerinde yapılacak olan ve içinde park alanı, büfe, halı saha, çocuk oyun grubu, tenis kortu ve soyunma odası gibi fonksiyonları barındıracak olan spor tesisinin yapım çalışmasına başlandı. Ağustos ayı itibariyle spor tesisinin geçici kabulü yapılıp halkın hizmetine sunulması öngörülmektedir.

Park çalışması sürüyor

İçerisinde kuru havuz, sedir oturma yerleri, kafeterya ve şelalesi ile ilçenin en büyük ve modern parkı konumunda olacak olan parkın geçici kabulü yapıldıktan sonra hizmete açılacak. Yeni parkın içinde yer alacak olan kafenin yapımı için de çalışmalara başlandı. Kaymakam Belediye Başkan Vekili Muhsin Duran Kalkan, parkın geçici kabulünün yapılmasının ardından vatandaşların hizmetine sunacaklarını söyledi. Kalkan, “İlçeye, vatandaşların ailesi ile beraber geleceği, oturup kaliteli bir zaman geçireceği modern bir kafe kazandırıyoruz.” dedi.

Tören alanı kazandırılıyor

Cumhuriyet Meydanı’nda resmi törenlerin kutlanması adına çalışmalara başlanıldı. Bu kapsamda meydana Atatürk büstü ve bayrak konularak resmi törenlerin burada kutlanılması sağlanacak.

2. etap doğalgaz alt yapı çalışmaları sürüyor

Mazıdağı 1. etap alt yapı çalışmalarını tamamlayan Akmercan Doğalgaz, 2. etap çalışmalarına başladı. 2. etap alt yapı çalışmalarının başladığı ilçemizde kurban kesilerek açılış töreni gerçekleştirildi. Gündoğan Mahallesinde başlayan 2. Etap alt yapı çalışmasının açılış törenine katılan Kaymakam/Belediye Başkan Vekili Muhsin Duran Kalkan, ilçeyi temiz bir yakıt olan doğalgaza kavuşturmanın mutluluğu içerisinde olduklarını belirtti. İlçenin tamamına doğalgaz akışının sağlanacağını belirten Kalkan, “Katkısı olan başta Tabi Kaynaklar Bakanlığı olmak üzere BOTAŞ Genel Müdürlüğüne Ak mercan Doğalgaz Firmasına teşekkürlerimi sunuyorum.” İfadelerini kullandı. Gerçekleştirilen açılışa Kaymakam/Belediye Başkan Vekili Muhsin Duran Kalkan, Ak Mercan Bölge Müdürü Abdurrahman Tuncer ve kurum amirleri katıldı.

Düğün salonu vatandaşların hizmetine sunuldu

Mazıdağı’na modern öğretmenevi kazandırıldı

Belediyemiz tarafından yapımı tamamlanarak, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne hibe edilen Kültür Merkezi, Öğretmenevine dönüştürüldü. Milli Eğitim Bakanlığına yapılan başvuru sonucu uygun görülen Kültür Merkezi, bundan sonra Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu olarak faaliyet yürütecek.

Kırsal mahallelerinin çöpleri toplanıyor

Kaymakam/Belediye Başkan Vekili Muhsin Duran Kalkan, göreve geldiği günden itibaren Mazıdağı’nın gelişmesi ve kalkınması adına önemli adımlar atıyor. İlçenin en büyük eksikliklerini yerinde inceleyen ve denetleyen İlçe Kaymakamı Belediye Başkan Vekili Kalkan, bunların çözümü için çalışmaya devam ediyor.

“13 Mahallede çöpler toplanıyor”

İlçeye bağlı Karaalanı, Yağmur, Evciler, Şenyuva, Yetkinler, Kocakent, Gümüşpınar, Balpınar, Sakızlı, Sağmal, Şanlı, Ömürlü ve Gürgöze olmak üzere 13 mahallede çöp konteynırları yerleştirilerek mahallelerin çöpleri toplanıyor. Kırsal Mahallelerde ikamet eden vatandaşlar ve muhtarlar böyle bir hizmetin ilk defa gerçekleştirildiğini belirterek çalışmalarından dolayı Kaymakam/Belediye Başkan Vekili Muhsin Duran Kalkan’a teşekkürlerini ilettiler. Yapılan hizmetlerden duyduğu memnuniyeti dile getiren vatandaşlar, mahallelerinin hijyenik hale kavuştuğunu belirtti.

“15 Mahalle daha eklendi”

Çöp toplama faaliyetine 15 kırsal mahalle daha eklendi. Bu kapsamda kırsal Ulutaş, Arıköy, Bahçecik, Engin, Duraklı, Yeşilköy, Yukarıkonak, Kemerli, Aksu, Ürünlü, Çayönü, Tarlacık, Atalar, Alankuş ve Arısu Mahallelerine çöp konteynırları yerleştirilerek, çöp toplama faaliyetine alındı. Kaymakam/Belediye Başkan Vekili Muhsin Duran Kalkan, yaptığı açıklamada, İlerleyen dönemlerde belediyemize ait tüm kırsal mahallelerimiz çöp toplama faaliyetleri kapsamına alınarak, mahallelerimiz temiz ve hijyenik bir görünüme kavuşturulacağını bildirdi.