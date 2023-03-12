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Yerel Yolcu otobüsünden indirilen genç aracın çarpmasıyla öldü!
Yerel

Yolcu otobüsünden indirilen genç aracın çarpmasıyla öldü!

Çorum'un Sungurlu ilçesinde şoförle tartıştıktan sonra yolcu otobüsünden indirilen genç, aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2023-03-12 13:27:00 -
Yolcu otobüsünden indirilen genç aracın çarpmasıyla öldü!

Çorum'un Sungurlu ilçesinde iddialara göre şoförle tartıştıktan sonra yolcu otobüsünden indirilen genç, yolda yürürken aracın çarpması sonucu feci şekilde hayatını kaybetti.

Olay, gece saatlerinde Sungurlu-Çorum yolunda meydana geldi. İddiaya göre, yolcu otobüsünde seyahat eden Ferdi Demirbilek (27) ile şoför arasında bilinmeyen nedenle tartıştı. Tartışmanın büyümesiyle birlikte Demirbilek, Arifagazili köyü yakınlarında otobüsten indirildi. Otobüsten indirildikten sonra ana yolda yürürken Demirbilek'e, Hayati T. (54) yönetimindeki 06 DF 8865 plakalı otomobil çarptı.

Metrelerce savruldu

Çarpmanın etkisiyle metrelerce savrularak yere düşen Demirbilek, feci şekilde hayatını kaybetti. Demirbilek'in cansız bedeni, incelemenin ardından ilçe devlet hastanesinin morguna kaldırıldı.

Jandarma, olayla ilgili çok yönlü inceleme başlatıldı.


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