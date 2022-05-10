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Yerel Yolcu otobüsündeki adamdan 1540 uyuşturucu hap çıktı
Yerel

Yolcu otobüsündeki adamdan 1540 uyuşturucu hap çıktı

Erzurum'da, kara yolunda yapılan çalışmalar sonucunda, yolcu otobüsündeki bir yabancı uyruklunun valizi ile üst aramasında 1540 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Yeniakit Publisher
2022-05-10 10:57:00 -
Yolcu otobüsündeki adamdan 1540 uyuşturucu hap çıktı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucuyla mücadele kapsamında Erzurum-Erzincan kara yolunda çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda İran-İstanbul seferini yapan uluslararası bir yolcu otobüsü durduruldu. Araçta bulunan yabancı uyruklu Seyedmohammad B'nin üst araması ile valizinde kırmızı reçeteyle satılan 1540 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

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