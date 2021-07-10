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Yerel Yokuş çıkan kamyonet devrildi: 1 yaralı
Yerel

Yokuş çıkan kamyonet devrildi: 1 yaralı

Kağıthane’de dik yokuştan çıkamayan kamyonet geri geri kayarak devrildi. Kazada sürücü hafif yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-07-10 09:00:00 - 2021-07-10 09:04:52
Yokuş çıkan kamyonet devrildi: 1 yaralı

Kaza, saat 18.00 sıralarında Kağıthane Merkez Mahallesi Bostan Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yokuş yukarı çıkmak isteyen kamyonet şoförü, dik yokuşta aracın kontrolünü kaybederek geri geri kaymaya başladı. Kamyonetin kontrolünü tamamıyla kaybeden sürücü 10 metre geri geri kaydıktan sonra, kamyonet yan yatarak devrildi. Olayı gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık ekipleri kazada hafif şekilde yaralanan sürücüye olay yerinde müdahale etti.

Kamyonetin kayma anı güvenlik anbean kamerasına yansıdı. Görüntülerde kamyonetin yokuş yukarı çıkmaya çalıştığı görülürken yokuşun tepesine gelen kamyonetin daha fazla gidemeyerek geri geri kaydığı anlar yer aldı. Yaklaşık 10 metre geri geri gelen kamyonun kaydığı anlar anbean güvenlik kamerasına yansıdı.

İpek Ökten adlı mahalle sakini, "Mutfaktaydım dışarı çıktım. Olay olmuş, baktım ki kamyonetin yan yattığını gördüm, başka da bir şey göremedim. Sürücüyü de içinden çıkarttılar. Baya bir uğraştılar. Burada çok kaza oluyor, sabah da çekici geldi. Şurada büyük kamyon vardı, onu da sabah kaldırdılar. Dün de akşam bir araç incir ağacının böğrüne vurdu. Bu kaza 3’üncüsü oldu. Çok korkuyorum, burası çok tehlikeli. Bir çaresine bakmak lazım" diye konuştu.

Yan yatan kamyonet kaza sonrası çekici ve kepçe yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.

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