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Spor Yok böyle bir sözleşme!
Spor

Yok böyle bir sözleşme!

Real Madrid'de bu sezon gösterdiği performansla dikkatleri çeken Vinicius'a yeni sözleşme yolda.

Yeniakit Publisher
2021-11-07 16:23:00 -
Yok böyle bir sözleşme!

Real Madrid'de bu sezon gösterdiği performansla dikkatleri çeken Vinicius'a yeni sözleşme yolda.

ABC'de yer alan habere göre, Vinicius'un serbest kalma maddesi 1 milyar Euro'ya çıkarılacak. İspanyol devi, şu anda satın alma bedeli 700 milyon Euro olan Brezilyalı kanat oyuncusu ile 2028 yılına kadar sözleşme imzalayacak.

21 yaşındaki yıldızın maaşı da bir artışa tabi tutulacak ve yıllık net 8 milyon Euro ile takımın en çok kazanan isimlerinden biri olacak.

Real Madrid'de Marcelo yılda net 8 milyon Euro kazanırken, Luka Modric ve Karim Benzema yaklaşık 10 milyon Euro kazanıyor. Maaş skalasının en üstünde 15 milyon Euro ile Gareth Bale ve Eden Hazard bulunuyor. Vinicius şu an yaklaşık 3 milyon Euro kazanıyor.

 

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