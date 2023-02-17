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Eğitim YÖK başkanı açıkladı! Hibrit eğitim nedir?
Eğitim

YÖK başkanı açıkladı! Hibrit eğitim nedir?

YÖK Başkanı Erol Özvar, nisan ayında hibrit eğitimin değerlendirileceğini açıkladı. Bu açıklamanın ardından pek çok kişi, 'Hibrit eğitim nedir?' sorusunun cevabını araştırmaya başladı.

Yeniakit Publisher
2023-02-17 16:55:00 -
YÖK başkanı açıkladı! Hibrit eğitim nedir?

YÖK Başkanı Özvar, üniversitelerde 2022-2023 eğitim öğretim yılı bahar dönemine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

YÖK Başkanı Erol Özvar, deprem felaketi sonrası illerin tekrar kalkınmasında üniversitelere önemli roller düştüğünü belirterek, "2022-2023 bahar döneminin uzaktan eğitim ile sağlanmasına daha önce karar verilmişti. Ön lisans, lisans ve lisansüstü bölümler için bir dizi kararlar aldık. Buna göre 20 Şubat'ta bahar dönemi başlayacak. Alınan kararlar nisan ayı başı itibarıyla yeniden gözden geçirilerek uzaktan eğitimin yanında yüz yüze eğitimin harlanmasıyla hibrit eğitim de değerlendirilecektir" açıklamasında bulundu.

YÖK Başkanı Özvar, üniversitelerde uygulamalı programlarda eğitim gören öğrencilerin yüz yüze eğitim alabileceğin belirtti. Özvar ayrıca, “Depremden etkilenen öğrenciler uygulamalı programlarda birinci derece yakınlarının ikamet ettiği ildeki üniversitelerde özel öğrenci olabilecek. Talep edenlerin bahar döneminde kayıtlarının dondurulması ve bu sürenin azami öğrenim süresinden düşülmemesine karar verildi" dedi.

“Üniversiteleri eşleştirdik”

YÖK Başkanı Özvar, depremin etkilediği illerde bulunan bir kısım üniversitelerin ortak çalışmalar yapmak üzere bazı üniversiteler ile eşleştirildiğine dikkat çekerek, İnönü Üniversitesi’nin Ankara Üniversitesi ile Malatya Turgut Özal Üniversitesi’nin Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi ile Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi’nin Gazi Üniversitesi ile Adıyaman Üniversitesi’nin Atatürk Üniversitesi ile Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi’nin Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi ile İskenderun Teknik Üniversitesi’nin Necmettin Erbakan Üniversitesi ile Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi'nin Eskişehir Osmangazi Üniversitesi ile eşleştirildiğini açıkladı.

Bu açıklamaların ardından ise pek çok kişi “Hibrit eğitim nedir?” sorusunun cevabını araştırmaya başladı.

Hibrit eğitim nedir?

Üniversite öğrencileri hibrit eğitimin ne anlama geldiğini araştırmaya başladı. Hibrit eğitim; karma öğrenme, harmanlanmış eğitim anlamına geliyor. Kısacası hibrit eğitim; geleneksel eğitim metodunun çevrimiçi (online) eğitim materyalleriyle zenginleştirilmesi yani harmanlanması olarak tanımlanmaktadır.

Harmanlanmış öğrenmedeki denge çevrimiçi ağırlıklı eğitim veren bir kurumun verimliliği arttırmak amacıyla çevrimiçi eğitime ek olarak yüz yüze ders vermesi olarak da düşünülebilir.

 

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