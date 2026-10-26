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Gündem Melih Gökçek "Solcular iyi dinlesin" diyerek paylaştı
Gündem

Melih Gökçek "Solcular iyi dinlesin" diyerek paylaştı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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Ankara'nın efsane başkanı Melih Gökçek'in "Solcular iyi dinlesin belki ders alan çıkar" paylaşımı sosyal medyada büyük etkileşim aldı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı İbrahim Melih Gökçek, aktif siyasi hayatında olduğu gibi sosyal medyada da Ekrem İmamoğlu gazlamasıyla Özgür Özel tarafından kurulan Yeni Parti'nin korkulu rüyası olmaya devam ediyor.

Her paylaşımı sosyal medyada viral olan Gökçek'in "Solcular iyi dinlesin belki ders alan çıkar" paylaşımı büyük ses getirdi.

Videoda yer alan vatandaşların ifadelerinden öne çıkanlar şöyle:

"Ben 7 yaşından beri sol görüşlüyüm. Sol görüşlü olarak ilerledik. Sevgili Özgür Özel iyidir, hoştur, severim kendisini. Fakat şimdi bu mezarlıkta oturduğu mezarın başında rakıyı koydu. Şimdi ben bunu nasıl anlatacağım?

Ne diyeyim? Ben rahatsızım, çok rahatsızım. Sol görüşü şimdiye kadar savunduğum için rahatsızım. Eğer başkaları, yerleri eğer belli bir şey verse, güven verse, ihtimal verse tamam diyeceğim. Sizin seçim politikanız...

Hocam siz seçim politikasında efendim bilmem Kavala'yı çıkaracaksınız, işte bilmem Fethullah Gülen sevicileri serbest bırakacaksınız. O, vay efendim bilmem nerede İmamoğlu'nu serbest bırakacaksın, o olmaz, böyle şey olmaz.

Emeklinin durumu nedir? Ekonomi nedir? Ne yapacaksın? Ne edeceksin? Sen hiç bana bunu söylemiyorsun, anlatıyorsun anlatıyorsun şöyle olmuş.

 

Ne konuştun? Ne anlattın?

İngiltere'ye gidiyorsun, Türkiye'yi şikayet ediyorsun. 8 gün sonra lokantada oturmuşsun, İngiltere büyükelçisiyle kameraları kapatmışsın konuşma yapıyorsun. Ne konuştun? Ne anlattın?

Sen belediye başkancısın, öteki de şeydir büyükelçi, yani büyükelçi demek resmi ajanlardır bunlar.

Yani Türkiye'de ne oluyor ne bitiyor, olur bilgi verir. Siz buna peki ne hangi sırları verdiniz? Ne yaptınız? Nereden icabetli bir konuşma.

Şimdi bunlar rahatsız edici bir durum.

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Yorumlar

Saffet

Solcular mı FONCU larmı anlamadım

Seçim

Solcular diye bir şey yok artık..mevcut iktidarı isteyenler ve istemeyenler diye iki gurup var..sonucuna katlanacaksınız.
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
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