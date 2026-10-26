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Gündem Nedim Şener, “Erlik” vakasını yazdı… FETÖ’cü tayfa Gürlek’i yıpratma peşinde!
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Nedim Şener, “Erlik” vakasını yazdı… FETÖ’cü tayfa Gürlek’i yıpratma peşinde!

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Nedim Şener, "Erlik" vakasını yazdı… FETÖ’cü tayfa Gürlek’i yıpratma peşinde!

Gazeteci yazar Nedim Şener, "Erlik" rumuzlu sosyal medya hesabının arkasındaki ismi ve kirli bağlarını köşesine taşıdı. "Atatürkçü-Milliyetçi kesimi kullanan FETÖ'cü Erlik vakası: Yeni nesil FETÖ'cüler" başlıklı yazısında Şener, Almanya merkezli yayın yapan Fatih Yılmaz’ın, Adalet Bakanı Akın Gürlek’i hedef alan iftira kampanyalarının arkasındaki örgütsel aklı ve babası hakkındaki terör dosyalarını tek tek ortaya döktü. Milliyetçi ve ulusalcı söylemlerin arkasına saklanan dijital şebekenin kirli tezgahı deşifre oldu!

Hürriyet Yazarı Nedim Şener, “Atatürkçü-Milliyetçi kesimi kullanan FETÖ’cü Erlik vakası: Yeni nesil FETÖ’cüler” başlıklı yazısında, sosyal medya hesapları üzerinden Atatürkçü-Milliyetçi kesimi kandırarak topluma kin ve nefret aşılayan FETÖ’cüleri yazdı.

Yazısında Almanya menşeli “Erlik” hesabının sahibi Fatih Yılmaz’ı mercek altına alan Şener; “Babası Mehmet Yılmaz hakkında terör örgütü propagandası suçu kapsamında Denizli ve Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından iki soruşturma açılan ve Adalet Bakanı Akın Gürlek’i yıpratmak amacıyla yayınlar yapan ve 500 bin üzerinde takipçi ile ‘milliyetçi’, ‘ulusalcı’, ‘Atatürkçü’ görünümlü 28 yaşında ve Almanya’da yaşayan Fatih Yılmaz. ‘Fatih Yılmaz’ deyince kimse bir şey anlamaz belki ama ‘Erlik’ deyince 500 bin üzerindeki aptal yerine koyduğu takipçileri başta, sosyal medya kullanıcıları için bir anlam ifade eder. Önce babasına bakalım: Facebook üzerinden, 15 Ağustos 2024 tarihinde sağlık problemleri artan FETÖ elebaşı için ‘Allah uzun ömürler versin’ diyen baba Mehmet Yılmaz, yine Facebook üzerinden 4 Aralık 2024’te Atatürk için ‘Türk bile olmayan birine Atatürk diyen tek milletiz’ paylaşımı yapmış. Hakkında yürütülen ‘Atatürk’e hakaret’ ve ‘FETÖ propagandası’ davaları, Türkiye’deki son ikamet adresi olan Denizli’de açılmış. Ayrıca Cumhurbaşkanı’na hakaretten dosyaları bulunan Atatürk düşmanı ve hakkında yakalama kararı bulunan FETÖ’cü olan Mehmet Yılmaz, sosyal medyada ‘Erlik’ adını ve  (@AdaletBakani61) profil uzantısını kullanan oğlu Fatih Yılmaz gibi Almanya’da bulunuyor” dedi.

BAKAN AKIN GÜRLEK HEDEFTE

“Fatih Yılmaz ilginçtir; sosyal medyada örgütün verdiği talimat olsa gerek (@AdaletBakani61) uzantılı ‘Erlik’ adını verdiği hesapla doğrudan Adalet Bakanı Akın Gürlek’i hedef alıyor” diyen Nedim Şener şu görüşleri aktardı: “Hâkimlik görevi sırasında en önemli FETÖ davalarında teröristlere gerekli cezaları veren, başsavcıyken İmamoğlu yolsuzluk yapılanmasını çökerten, Adalet Bakanı olduktan sonra da özellikle FETÖ’nün Muhsin Yazıcıoğlu, Kaşif Kozinoğlu cinayeti gibi faili meçhuller dosyalarını raftan indiren, yasadışı bahis, kara para aklama operasyonları yanında fon dolandırıcılığında önemli adımlar atan Akın Gürlek’i yalanlarla, iftiralarla ve kurgu videolarla yıpratmaya çalışıyor.”

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Yorumlar

Deli İbo

Hadi bu yurt dışına kaçan melunları anladık da, hala bu vatanda köstebek gibi yaşayan, en ufak bir haber manşetinde kafalarını topraktan çıkararak saldıran melunları ne yapalım? Benim anlamadığım, insanoğlu yanlış yapar, ama bu yaptığının yanlış olduğunu anlamı? Bu kadar badirelerden sonra hala yanlışa devam edermi? Bu kesimde ya beyinleri tamamen emcüklenip yok edilmiş, yada bu milletle ilgili olarak bir aidiyetleti yok, yada tabietleri başka millete ait. Çünkü bunların efendisi Sümüklü Fetö'de Yahudi tebasının insanı ya.

EYVALLAH PAŞAM

Sağolun varolun ellerinize emeklerinize sağlık olsun inşallah, işte bu
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