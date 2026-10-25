Ticaret Bakanlığından 617 firmaya izin belgesi çıktı
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Ticaret Bakanlığı, dahilde işleme rejimi kapsamında eylülde 617 firma için izin belgesi düzenledi. İzin belgesi listeleri, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Bakanlığın eylül ayına ilişkin dahilde işleme, yurt içi satış ve teslim, hariçte işleme ile firma talebine istinaden ve resen iptal edilen dahilde işleme izin belgesi listeleri, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, geçen ay 617 firmaya dahilde işleme izin, 10 firmaya yurt içi satış ve teslim, 1 firmaya hariçte işleme izin belgesi verildi.
Firma talebine istinaden 21 ve resen 7 dahilde işleme izin belgesi iptal edildi.