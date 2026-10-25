  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Bakanlıklar ve bankalar ateşe verildi! Tiran’da sokaklar savaş alanına döndü İstanbul 1 Nolu Baro’da rezillik! Şamil Tayyar’dan Murat Ağırel çıkışı: "Gazeteci değil, eski muhasebeci yani 'tacir'" İki genç kız hayatlarını böyle tehlikeye attı! Çarşaf koptu 3. kattan düştüler Eski AK Parti milletvekili Ertan Aydın hakkında tutuklama talebi Cephede Starlink düğümü çözüldü! Ukrayna ordusu eski bağlantı hızına kavuştu Gazeteci Ece Sevim’den olay iddia! Baykal’a suikast emrini Mustafa Sarıgül mü verdi? KPSS’ye saatler kala genç kıza sokak ortasında dehşeti yaşattı! “Yazdığım kolumun üzerine düştüm” KPSS’de kalem, silgi ve peçete verilecek mi? İşte 25 Ekim KPSS öncesi bilinmesi gerekenler Trump’ın Netanyahu kararına kendi ekibinden itiraz! “Tanıdığı bir şeytan”
Ekonomi Ticaret Bakanlığından 617 firmaya izin belgesi çıktı
Ekonomi

Ticaret Bakanlığından 617 firmaya izin belgesi çıktı

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Ticaret Bakanlığından 617 firmaya izin belgesi çıktı

Ticaret Bakanlığı, dahilde işleme rejimi kapsamında eylülde 617 firma için izin belgesi düzenledi. İzin belgesi listeleri, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Bakanlığın eylül ayına ilişkin dahilde işleme, yurt içi satış ve teslim, hariçte işleme ile firma talebine istinaden ve resen iptal edilen dahilde işleme izin belgesi listeleri, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, geçen ay 617 firmaya dahilde işleme izin, 10 firmaya yurt içi satış ve teslim, 1 firmaya hariçte işleme izin belgesi verildi.

Firma talebine istinaden 21 ve resen 7 dahilde işleme izin belgesi iptal edildi.

Ticaret Bakanlığı ceza yağdırdı! Tüketicinin canını yakanın canı yanar
Ticaret Bakanlığı ceza yağdırdı! Tüketicinin canını yakanın canı yanar

Gündem

Ticaret Bakanlığı ceza yağdırdı! Tüketicinin canını yakanın canı yanar

Ticaret Bakanlığı’ndan Akit TV Genel Müdürü Serdar Uslu’ya ödül
Ticaret Bakanlığı’ndan Akit TV Genel Müdürü Serdar Uslu’ya ödül

Medya

Ticaret Bakanlığı’ndan Akit TV Genel Müdürü Serdar Uslu’ya ödül

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23