HABER MERKEZİ

Belediyelerde yaşanan skandallara tek kelime etmeyen, yolsuzluğa bulaşan başkanlara “namusu” ile kefil olan Özgür Özel, dün bir kez daha “pes” dedirtti. Manisa İl Kongresi’nde yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Hayırdır beyler kiminle savaştasınız? Hangi düşmana karşı savaş ilan ettiniz?” sözlerine “Vallahi savaştayız; adaletsizliğe karşı savaştayız, bu hukuksuzluğa karşı savaştayız, milletin bankadaki parasını çalana da 7 yaşındaki Can’ın anasını ondan koparana karşı da savaştayız” diyen Özel, ele geçirdikleri belediyeleri talan eden adamlarına tek kelime etmedi. Erdoğan’ın talimatı ile devletin bütün kademeleriyle üzerine gidilen fon krizini fırsat bilerek nutuk atan Özel’in sıra kendi partisinin sorumluluğundaki belediyelerde yaşanan yolsuzluklara sessiz kalması, “sıkıysa bir cephe de partindeki hırsızlara aç” eleştirilerini beraberinde getirdi. Konuyla ilgili gazetemize değerlendirmelerde bulunan Yeni Nizam Yeni İnsan Derneği (YENİNDER) Başkanı Burak Çileli ise şunları söyledi:

‘BAŞKASINDA SUÇ ARAMA KRONİK HASTALIK’

“Kendi partinizdeki yanlışları görmezden gelip başkalarını suçlamak, Batıcı CHP zihniyetinin psikolojide ‘yansıtma’ olarak adlandırılan tutumunun kronik bir örneğidir. Necip Fazıl Kısakürek’in ‘Tarih Muhasebemiz’ başlığı altında yaptığı tarihsel dönemlendirmede ele aldığı ‘küfür yobazlığı’ tavrının günümüzdeki uzantısını burada da görmek mümkündür. Geçmişte toplumu analiz ederken dönemin yanlışlarını İslam’dan ve gelenekten ayrıştırmayı başaramayanlar, somut olaylarla soyut kavramlar arasındaki farkı gözetememiş; yaşanan sorunların kaynağını İslam’da aramıştır. Oysa sorun, İslam’ın kendisinden ziyade onun yanlış temsil edilmesinde veya temsil iddiasında bulunanların liyakatsizliğinde aranmalıydı. Cumhuriyet döneminde de İslam ve gelenekle ilişkili kurumlarda, yapılarda ve kişilerde görülen her türlü yanlışlığı doğrudan bu değerlerle ilişkilendirmek, aynı yaklaşımın devamıdır. Bu tutumun kronikleştiğini gösteren sayısız örnekten biriyle bugün de karşı karşıyayız. YP’lilerin sıkça tekrarladığı, ‘Sağ iktidarlar veya sağ belediyeler borçlanır, sol gelir ve bu borçları öder’ şeklindeki söylem de bu klişenin bir başka örneğidir. Salih Mirzabeyoğlu’nun ‘hakikati bayıltıp ırzına geçmek’ şeklinde ifade ettiği yaklaşımla kendi başarısızlıklarını öncekilere yüklemeye çalışıyorlar. Özgür Özel gerçekten bir mücadele vermek istiyorsa ilk cepheyi kendi partisinde açmalıdır. Zira yolsuzluk, hırsızlık ve gasp iddialarıyla yüzleşmenin yolu, başkalarını suçlamaktan değil, önce kendi partisindeki yanlışları görmekten ve bunlarla samimiyetle hesaplaşmaktan geçer.”