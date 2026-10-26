Bakan Güler, Üstel'i kabul etti
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, KKTC Başbakanı Ünal Üstel'i kabul etti.
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel ile görüştü.
Milli Savunma Bakanlığının (MSB), NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, "Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel ile Milli Savunma Bakanlığında bir araya geldi." ifadesi kullanıldı.
Paylaşımda, görüşmeye ilişkin fotoğraflara da yer verildi.