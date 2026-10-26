  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Sahnede Siyonist İsrail bayrağını çiğnedi! Dünya gündemine oturan ‘Özgür Filistin’ isyanı 1400 yıl önce bildirildi! Kur’an’daki o ayet bugün yeniden düşündürüyor: Evren genişliyor mu? 33’ü kırmızı bültenle aranan 63 suçlu Türkiye’ye getirildi! İçişleri Bakanı Çiftçi: Sınır ötesi kapan daralıyor! İslam’ı sevdiren öğretmene, kiliseden çıkmayan müfettiş! MEB’de başka müfettiş mi kalmadı? Bir cephe de partindeki hırsızlara aç Nedim Şener, “Erlik” vakasını yazdı… FETÖ’cü tayfa Gürlek’i yıpratma peşinde! İşte vefa buluşmasının perde arkası! Cumhurbaşkanı Erdoğan ile hocası ne konuştular? Atina, Türk azınlığın haklarını gasp edemez Tehlike 4 yaşına kadar indi! Sosyal medya çocukları makyaja sürüklüyor Bolu Belediyesi'ne operasyon! Gözaltılar var
Siyaset Bakan Güler, Üstel'i kabul etti
Siyaset

Bakan Güler, Üstel'i kabul etti

Yeniakit Publisher
Seyfullah Maden Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Bakan Güler, Üstel'i kabul etti

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, KKTC Başbakanı Ünal Üstel'i kabul etti.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel ile görüştü.

Milli Savunma Bakanlığının (MSB), NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, "Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel ile Milli Savunma Bakanlığında bir araya geldi." ifadesi kullanıldı.

Paylaşımda, görüşmeye ilişkin fotoğraflara da yer verildi.

Rum yönetimi onayladı: Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nden KKTC kararı
Rum yönetimi onayladı: Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nden KKTC kararı

Dünya

Rum yönetimi onayladı: Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nden KKTC kararı

Mavi Vatan’daki dost zırhı mutlu etti: KKTC’den Libya’ya ‘mutabakat’ teşekkürü
Mavi Vatan’daki dost zırhı mutlu etti: KKTC’den Libya’ya ‘mutabakat’ teşekkürü

Gündem

Mavi Vatan’daki dost zırhı mutlu etti: KKTC’den Libya’ya ‘mutabakat’ teşekkürü

Türkiye ve KKTC NAVTEX yayımladı! Boru hattı hamlesi
Türkiye ve KKTC NAVTEX yayımladı! Boru hattı hamlesi

Dünya

Türkiye ve KKTC NAVTEX yayımladı! Boru hattı hamlesi

AJet’ten müşterilerine yeni kampanya: KKTC uçuşlarında yüzde 30 indirim
AJet’ten müşterilerine yeni kampanya: KKTC uçuşlarında yüzde 30 indirim

Seyahat

AJet’ten müşterilerine yeni kampanya: KKTC uçuşlarında yüzde 30 indirim

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23