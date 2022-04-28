Yok artık! Özel araçla dilenci servisi yapıyorlar

Bursa'da vatandaşların duygularıyla oynayıp para dilenen kişilere yönelik operasyon düzenlendi. Zabıtaları gören kimi dilenciler yalvardı kimisi de arkasına bakmadan kaçtı.

Özel Servisle Dilenmeye Gidiyorlar

Gürsu ilçesinde ise edinilen bilgiye göre, bölgeleri kendi aralarında paylaşan dilenciler etap etap özel araçlarla servis ediliyor. Bu anlara ait görüntüler de ortaya çıktı.

Birinin Üzerinden 26 Bin TL Çıktı

Geçtiğimiz günlerde ise yoldan geçen insanlara duygu sömürüsü yaparak para isteyen bir dilencinin üzerinden 26 bin TL para ortaya çıkmıştı.