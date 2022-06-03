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Spor Yok artık Cenk Tosun! Böyle fedakarlık görülmedi...
Spor

Yok artık Cenk Tosun! Böyle fedakarlık görülmedi...

Golcü futbolcu Cenk Tosun, Beşiktaş için gün sayıyor. Beşiktaş'ın futbolcuya yıllık önerisi ortaya çıktı. İşte Cenk Tosun'un Beşiktaş'taki maaşı ise sosyal medyada gündem oldu. İngiltere'de iyi para kazanan milli oyuncunun Beşiktaş'ta oynayabilmek için müthiş bir indirim yaptığı öğrenildi.

Yeniakit Publisher
2022-06-03 12:54:00 -
Yok artık Cenk Tosun! Böyle fedakarlık görülmedi...

 

Golcü futbolcu Cenk Tosun, Beşiktaş için gün sayıyor. Beşiktaş'ın futbolcuya yıllık önerisi ortaya çıktı. İşte Cenk Tosun'un Beşiktaş'taki maaşı ise sosyal medyada gündem oldu. İngiltere'de iyi para kazanan milli oyuncunun Beşiktaş'ta oynayabilmek için müthiş bir indirim yaptığı öğrenildi.

Yeni sezonda mutlak şampiyonluk parolasıyla mücadele edecek Beşiktaş'ta gözler forvet transferine çevrildi. Siyah-beyazlılar, eski golcüsü Cenk Tosun ile temas kurdu ve transferde yol alındı. 30 yaşındaki futbolcu imzaya çok yakın. Cenk Tosun'a önerilen garanti ücret de ortaya çıktı.

EVERTON İLE OLUMLU SÜREÇ

Süper Lig'de gelecek sezon beklentilere karşılık verebilecek bir golcü arayışında olan Beşiktaş, Cenk Tosun ile masaya oturdu. Sakatlık sonrası beklenenden daha çabuk sağlığına kavuşan futbolcu için Everton ile yapılan temaslar olumlu geçti.

CENK TOSUN, BEŞİKTAŞ'TA NE KADAR KAZANACAK?

Sabah Gazetesi'nin haberine göre; Beşiktaş yönetimi, Everton'la sözleşmesi biten Cenk'e 2 yıllık kontrat ve sezon başına 1.2 milyon Euro seviyelerinde garanti ücret önerdi. İngiltere'de 3 milyon Euro kazanan oyuncu ise 1.5 milyon Euro'ya kadar düştü. İş artık imzaya kaldı.

DİĞER KULÜPLERLE GÖRÜŞMEDİ

Taraflar arasındaki ufak pürüzlerin birkaç gün içerisinde giderilmesi ve transferin resmen açıklanması bekleniyor. Bu arada Avrupa'dan teklifler alan yıldız futbolcuyla Türkiye'den ise Beşiktaş'ın yanı sıra Trabzonspor ve Adana Demirspor'un ilgilendiği öğrenildi. Ancak Cenk'in, önceliği eski takımına vererek aidiyet gösterdiği ifade edildi. Golcü oyuncu, Beşiktaş'taki ilk gelişinde çok başarılı bir dönem geçirmiş, kiralık oynadığı ikinci dönemde ise ağır bir sakatlık yaşamıştı.

 

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