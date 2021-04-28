Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, katıldığı canlı yayında yüz yüze eğitim ve sınavlarla ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Selçuk uzun süredir merak edilen LGS ve YKS sınavının ertelenip ertelenmeyeceğini açıkladı.

YKS ve LGS ertelenecek mi?

Bakan Selçuk: "Öğrencilerimizin yarısına yakını sınavların zamanında yapılmasını istiyor, bir kısmı da biraz daha erteleyin diyor. Şu anda YKS ve LGS'nin ertelenmesine ilişkin herhangi bir karar söz konusu değil, belirlenen tarihlerde yapılacak." açıklamasında bulundu.

LGS ne zaman?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın 6 Haziran 2021 Pazar günü gerçekleştirileceğini duyurdu.LGS merkezi sınavında oturumlar, sınav süreleri, soru sayıları ve ders dağılımlarında herhangi bir değişiklik yapılmadı.

YKS ne zaman?

ÖSYM takvimine göre 2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2021-YKS) 26-27 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek. Temel Yeterlik Testi (TYT) 26 Haziran, Alan Yeterlik Testleri (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) 27 Haziran tarihlerinde uygulanacak.