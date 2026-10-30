Polonya karıştı! Cumhurbaşkanı, acil koduyla ülkeye dönüş kararı aldı
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Avrupa ülkesi Polonya karıştı. Polonya Cumhurbaşkanı, seyahatini havada iptal ederek acil koduyla ülkeye dönüş kararı aldı.
Polonya Başbakanı, polise Anayasa Mahkemesi'ne baskın düzenlemesi yönünde doğrudan emir verdi.
Gelişmelerin ardından muhalefet liderleri, halkı acilen Anayasa Mahkemesi binasının önüne toplanmaya çağırdı.
Polonya Cumhurbaşkanı acil koduyla ülkeye dönüş kararı aldı
Yurt dışı ziyareti kapsamında uçakta bulunan Polonya Cumhurbaşkanı, seyahatini havada iptal ederek acil koduyla ülkeye dönüş kararı aldı.
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